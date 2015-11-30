Калуга, 30 ноября, 2015, 12:08 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов провел совещания, на которых обсуждался ход строительства перинатального центра и автомобильной дороги Южный обход Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 ноября.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Строительство перинатального центра ведется с нарушением установленных сроков.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, в настоящее время процент выполнения строительно-монтажных работ по возведению каркаса здания перинатального центра составляет около 80%, готовность наружных инженерных сетей — 80%. Ведутся работы по обеспечению будущего медицинского учреждения электроснабжением. Заключены договоры на технологическое присоединение к тепловым и электрическим сетям. Выполнены строительно-монтажные работы по договору технологического присоединения со стороны МРСК, реконструируется котельная. Одновременно с этим готовятся документы на закупку медицинского оборудования.

Тем не менее, как было отмечено на совещании, строительство объекта ведется с нарушением установленных сроков. Глава региона подчеркнул, что работы продвигаются медленно. «Меня не устраивает такие темпы строительства. Необходимо ускорить процесс, дополнительно привлечь рабочих, оптимизировать график работ», — отметил он.

В рамках рабочей поездки Анатолий Артамонов положительно оценил ход строительства путепроводов, транспортных развязок, а также третьего моста через реку Оку, где в настоящее время ведутся работы по устройству монолитных стоек тела опор моста, их армированию, а также проходят работы по гидроизоляции и устройству буронабивных свай.

Напомним, Южный обход соединит автомобильные дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» с автодорогами «Р-132 Калуга — Тула» и «Р-92 Калуга — Перемышль — Белев — Орел». Новая дорога, а также третий мост через Оку, которые строятся в рамках данного проекта, позволят перераспределить транспортные потоки, идущие через областной центр. Более семи миллионов тонн грузоперевозок, формирующихся в основном из межрегиональных связей, будут выведены за пределы Калуги.

Комментируя строительство трассы, калужский губернатор отметил важность выполнения всех работ в установленные сроки: «Нужно работать в оперативном режиме, чтобы к концу 2015 года не было отставаний в графике. Строительство Южного обхода находится на особом контроле правительства области. Объект должен быть построен качественно и в срок», — отметил Анатолий Артамонов.