Гент, Бельгия, 30 ноября, 2015, 11:18 — ИА Регнум. Теннисисты сборной Великобритании впервые с 1936 года стали обладателями Кубка Дэвиса, обыграв в финале турнира команду Бельгии.

tennisprofi.ru Теннис

Как сообщается на официальном сайте турнира, в решающем матче вторая ракетка мира Энди Маррэй переиграл в Генте Давида Гоффена в 3-х сетах — 6:3, 7:5, 6:3.

Таким образом, общий счет финала стал 3:1 в пользу Великобритании.

Напомним, первый матч выиграл представитель Бельгии — Давид Гоффен одолел Кайла Эдмунда 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:0.

Чуть позже Энди Маррей сравнял счет, обыграв Рубена Бамельманса 6:3, 6:2, 7:5. Затем братья Маррей вывели британцев вперед, победив Стива Дарчиса и Давида Гоффина 6:4, 4:6, 6:3, 6:2.

Гент (Бельгия). Кубок Дэвиса

Бельгия — Великобритания — 1:3.