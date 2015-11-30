Село Катунское, Алтайский край, 30 ноября, 2015, 10:39 — ИА Регнум. Ветерану войны из села Катунское Петру Тутову и в мирное время приходится жить во фронтовых условиях. В его доме температура не выше 14 градусов, даже когда за окном около ноля. Подробности сообщают корреспонденты телепрограммы «Вести-Алтай».

ГТРК «Алтай» Алтайские ветеран Великой Отечественной замерзает в собственном доме

Дом ветерана, как и многих других жителей села, а с ними и клуб, от школьной котельной отрезали этой весной: был ремонт, и мощности нового котла на всех попросту не хватило. Взамен Петру Тутову (и еще нескольким соседям) поставили электрический, или, как говорит ветеран, бесполезный котел.

«Если мы подключим все котлы, которые поставили нам, то… Был случай три дня тому назад, даже света почти что не было», — поясняет сам Петр Тутов.

Виной всему, считают жители села, слабая электролиния, которая не даёт нужной мощности.

«У нас по данному населённому пункту было произведено три таких технологических присоединения. На момент технологических присоединений люди электрической энергией в полном объеме не пользовались, жалоб на качество электрической энергии не было, поэтому мы никаких мероприятий по этому вопросу и не проводили», — пояснил корреспондентам заместитель главного инженера «Алтайэенрго» по эксплуатации Александр Ширяев.

Рассказать о проблеме специалисты «Алтайэнерго» посоветовали ветерану в смоленские РЭС, тогда начнут проверку и, если сети и правда не справляются, то всё исправят. На что ветеран удивился, ведь именно там, в районных электросетях, ему выдавали техническое предписание и заранее сказали, что котёл работать будет плохо, — поясняют корреспонденты «Вести-Алтай».

В безвыходность ситуации участник Сталинградской и Курской битв не верит. Надеется, что будет «перелом» в его сторону. Единственное, признаётся, чего бы не хотелось в таком почтенном возрасте, опять жить в холоде и почти фронтовых условиях, — резюмируют алтайские тележурналисты.