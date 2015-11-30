Алтайский край, 30 ноября, 2015, 10:26 — ИА Регнум. Владельцы котельной в селе Повалиха Первомайского района без предупреждения отказались предоставлять услуги. Без тепла могли остаться детский сад, амбулатория и несколько многоквартирных домов. Подробности сообщают корреспонденты «Вести-Алтай».

В одном из алтайских сел коммунальщики отказались отапливать население

Детский сад в Повалихе посещают 120 ребятишек. Месяц назад сад чуть было не закрыли по вине недобросовестных коммунальщиков.

«Три недели мы сидели без тепла, детский сад не отапливался, не отапливалась амбулатория и ближайшие дома», — поясняет исполняющая обязанности заведующей детского сада «Аленушка» Марина Гришина.

Коммунальный скандал в Повалихе разгорелся в октябре. Владельцы единственной в селе котельной без предупреждения отказались предоставлять свои услуги, попросту оставив замерзать жителей села. За срыв отопительного сезона нерадивым коммунальщикам грозит судебное разбирательство. Прокуратура проводит проверку.

«Администрации района пришлось в оперативном срочном порядке произвести строительство котельной. Имелось здание теплопункта, его восстановили. Оснастили тепловым и вспомогательным оборудованием», — отметил «Вестям» заместитель начальника управления по ЖКХ Главстроя Алтайского края Игорь Спивак.

По его словам, капитальный ремонт старого здания, где теперь устроили муниципальную котельную, обошёлся краевым и районным властям в сотни тысяч рублей. Работы провели масштабные: установили новое оборудование и закупили уголь. Но это временный вариант. На следующий год все объекты, отапливаемые котельной, планируется перевести на газ. Им уже пользуется половина села, — информируют корреспонденты программы «Вести-Алтай».

«С помощью сельского совета, который добавил определенные средства, был выполнен проект. Жители собирали средства, как безвозмездные поступления. Была выполнена госэкспертиза. Если будет инициатива от граждан по этому же пути пойти, то мы, в принципе, с сельским советом готовы поддержать эту инициативу и провести газ», — отметила заместитель главы администрации Первомайского района Наталья Лукьянчикова.

Как выяснили корреспонденты программы «Вести-Алтай», договоренность между поселением и муниципалитетом уже есть. Проект новой модульной котельной составлен и отправлен на утверждение. А для жителей села испытание минусом теперь не проблема. Отремонтированная котельная работает без сбоев. Проверку на прочность первыми морозами уже прошла.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти Алтайского края сообщили, что отопительный сезон 2015/2016 протекает в штатном режиме, запасы угля для нужд всех видов потребителей в муниципалитетах поддерживают на нормативном уровне. Кроме того, в регионе традиционно сформирован резерв твердого топлива.