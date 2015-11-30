Барнаул, 30 ноября, 2015, 10:12 — ИА Регнум. Депутаты Барнаульской городской думы пошли навстречу предпринимателям и ввели мораторий на повышение платы за аренду муниципальной собственности. Подробности сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Барнаульская городская дума В Барнауле отказались от повышения аренды муниципальной собственности

Предполагалось, что со следующего года плата за аренду будет взиматься по рыночной стоимости. Но в условиях кризиса такая цена может быть непосильной для арендаторов. Поэтому тариф решено оставить на прежнем уровне.

«Чтобы помочь предпринимателям города, мы вводим мораторий на увеличение оплаты муниципальной собственности, которая передается в аренду. То есть до 1 января 2017 года цены на аренду останутся прежними. Как мы считаем, эта мера поможет в нестабильной экономической ситуации нашим предпринимателям для того, чтобы они продолжали свою деятельность», — пояснил корреспондентам «Вести-Алтай» заместитель председателя городской думы Андрей Солодилов.

Телевизионщики отмечают, что из-за кризиса в Барнауле увеличилось число отказов от арендуемых площадей. Сейчас более сотни муниципальных объектов остаются свободными. Хотя еще год назад таких помещений было 80. При этом заявления о расторжении договоров продолжают поступать. Возросла и задолженность по арендным платежам. Она составляет примерно 96 миллионов рублей. В начале 2015 года эта сумма была в два раза меньше.