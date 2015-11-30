Брюссель, 30 ноября, 2015, 09:57 — ИА Регнум. Несколько стран ЕС выразили опасение, что Nord Stream-2 усилит зависимость Европы от российского газа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо председателю Евросовета Дональду Туску.

historic.ru Nord Stream-2

9 европейских стран направили в Брюссель письмо с требованием внести вопрос о реализации Nord Stream-2 («Северный поток-2») в повестку дня декабрьского саммита ЕС. Письмо было направлено Туску представителями восточноевропейских стран, в число которых входят Словакия и Польша, отмечает издание.

В письме также выражается опасение, что проект усилит зависимость Европы от российского газа и что он противоречит энергетической политике ЕС.

В то же время, по данным издания, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что проект «Северного потока» не стоит политизировать: этот вопрос экономический, и предлагает бизнесу решать судьбу трубопровода.