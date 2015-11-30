Синоп, Турция, 30 ноября, 2015, 08:39 — ИА Регнум. «Лебединой песней парусного флота» называют Синопское сражение, ставшее последней битвой парусных флотов. В честь этой победы русских моряков в Крымской войне 1 декабря объявлено Днем воинской славы России. В сражении между русской и турецкой эскадрами были уничтожены все, кроме одного, корабли турок. Русский флот потерь не понес.

Алексей Петрович Боголюбов. Синопский бой 18 ноября 1853 года. 1868

Английская пресса весьма негативно оценила действия русских моряков, назвав сражение «Синопской резней». Пущена была даже ложная информация о том, что русские расстреливали в воде турок, пытавшихся спастись с тонущих судов. В конечном итоге события 30 ноября подтолкнули Великобританию и Францию к вступлению в войну (в марте 1854) на стороне Османской империи.

У турок было численное преимущество — 16 кораблей против 8 русских судов. Правда, у них не было ни одного линейного, что в общей сложности давало 500 орудий, против 720 у россиян, имеющих 6 линкоров. И даже помощь 38 пушек береговой охраны не спасла турецкий флот от гибели.

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Все статьи автора: Елена Ковачич