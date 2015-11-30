Москва, 30 ноября, 2015, 08:22 — ИА Регнум. В Анкаре прошло заседание Высшего военного совета Турции с участием премьер-министра Ахмета Давутоглу, начальника Генштаба генерала армии Хулуси Акара, министра национальной обороны Исмета Йылмаза, а также генералов и адмиралов. Основные вопросы на Совете — безопасность границ страны, а также кризис, возникший после того, как был сбит российский самолет, кстати, впервые с начала 1950-х годов страной — членом НАТО.

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Накануне Генштаб ВС Турции увеличил число военных самолетов, совершающих полеты вдоль турецко-сирийской границы, отдав приказ о готовности всех видов сухопутных войск и авиации, хотя министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена воевать с Турцией.

В то же время объявлено, что крейсер «Москва» собьет все, что будет представлять «потенциальную угрозу» русским самолетам в будущем. Журнал The National Interest констатирует, что инцидент с российским самолетом «похоронил идею создания в Сирии так называемой зоны безопасности», чего так добивалась Турция». Переступить через позицию России и ее союзников по борьбе с «Исламским государством» (ИГ — структура, запрещенная в России) Турция не сможет.

Тем более что российский бомбардировщик Cу-24 не нарушал турецкое воздушное пространство, а инцидент с атакой был спланирован заранее. Как заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, «это не было нарушением турецкого воздушного пространства, вольным или невольным».

Но при той скорости, которой обладают такие самолеты, пролет под приграничной территорией соседней страны занял бы считаные секунды. Это гораздо меньше, чем требуется в данном случае турецким истребителям, чтобы по приказу подготовиться, взлететь и сбить российский самолет. Это — ясное указание на то, что весь инцидент был спланирован заранее.

Президент России Владимир Путин заявил о переброске в Сирию зенитного ракетного комплекса С-300. Этот шаг, как уточнил Путин, должен будет стать одной из мер по обеспечению безопасности полетов российской боевой авиации в Сирии. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Минобороны предложило повысить классность отправляемой в Сирию системы до С-400, и Путин согласился с этим.

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Все статьи автора: Станислав Тарасов