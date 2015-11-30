Тегеран, 30 ноября, 2015, 08:08 — ИА Регнум. 23 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран с однодневным рабочим визитом. Сразу из столичного международного аэропорта «Мехрабад» Путин направился на встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Глава государства впервые, минуя дипломатический протокол, напрямую из аэропорта поехал на встречу с рахбаром, отмечает агентство TasnimNews. Помимо встречи с лидером исламской республики, у российского президента было запланировано участие в рабочем заседании глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), а также переговоры с президентом ИРИ Хасаном Рухани.

Искандер на троне. Миниатюра. «Шахнаме Демотта». 1335

В начале встречи Хаменеи и Путина, которая продлилась два часа, верховный лидер назвал российского президента «одним из самых влиятельных людей в мире и поблагодарил Москву за приложенные усилия во время переговоров по иранской ядерной программе». Об этом сообщает сайт рахбара — Khamenei.ir. «США оказывают прямую и непрямую помощь террористическим организациям, включая ИГИЛ. Вашингтон сотрудничает с теми государствами, которые из-за поддержки и пособничества террористам утратили кредит доверия в регионе и в мире. По этой причине ни о каких двусторонних переговорах с США ни по сирийскому кризису, ни по любым другим темам не может быть и речи. Исключение составили переговоры по ядерной программе в силу специфики проблемы», — заявил Хаменеи.

Хаменеи поделился с Путиным свои видением американских стратегических целей на Ближнем Востоке. «США имеют долгосрочный план действий в регионе. Установив господство над Сирией, они хотят в дальнейшем распространить свой контроль над всем Ближним Востоком. В силу отсутствия исторического опыта господства и контроля над Западной Азией, Вашингтон не преуспел в реализации своего плана. Однако стратегия США представляет серьезную угрозу для всех народов и государств, в особенности для России и Ирана», — подчеркнул рахбар.

Хаменеи отметил важную роль России в региональных вопросах. «Решительные действия России в сирийском вопросе увеличили уровень доверия к Москве и лично к президенту Путину как в странах региона, так и на международной арене», — заявил верховный лидер.

В свою очередь, глава Российского государства назвал Тегеран надежным и заслуживающим доверия союзником для сотрудничества на Ближнем Востоке и в международных делах. «Исламская Республика Иран ­ — независимое и сильное государство с хорошими перспективами развития. Мы видим в вас надежного союзника», — подчеркнул российский лидер.

Стороны обозначили свою принципиальную позицию по Сирии, отметив, что «свою судьбу сирийский народ должен решать самостоятельно». В завершение встречи Путин подарил Хаменеи старинный рукописный экземпляр Корана.

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Все статьи автора: Кирилл Джавлах