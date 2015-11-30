Москва, 30 ноября, 2015, 08:00 — ИА Регнум. В советской историографии существовало устоявшееся мнение, что до конца 1930-х годов Турция проводила дружественную политику в отношении СССР, а отношения испортились только после смерти Кемаля Ататюрка в 1938 году. Но исторические документы и факты опровергают эту концепцию, которая, к сожалению, живуча и в современной российской исторической науке.

wwalls.ru

Важную информацию о подготовке Турции к войне с СССР уже в 1923 году предоставляет исследователям документ, датированный 28 апреля 1923 года и проходящий под грифом «секретно» — «Справка информационного отделения Разведотдела штаба ОКА «Мероприятия турок на Востфронте в течение периода начала 23 г. — конец апреля». (РГАСПИ. Фонд 85. Оп. 24. Д. 305. Л. 1−3).

В этом документе говорится о конкретных военных мероприятиях турецкого правительства на Восточном фронте на границе с СССР. Среди них советской разведкой Отдельной Кавказской армии (ОКА) фиксируются следующие данные. Создание турецким правительством армии на Востфронте со штабом в Эрзинджане в составе 8, 9 и 11 корпусов. 9-й корпус расположен вдоль границы с Закавказскими республиками. Для пополнения некомплекта офицеров с Западного фронта перебрасываются 300 человек. В Сарыкамыш перебазирован бронепоезд.

Восткомандование фронта и турецкое правительство обращают большое внимание на улучшение железных дорог и их пропускной способности. Происходит усиление крепостей Карса и Эрзерума. Численность артполков, по сравнению с ранее существующей, в Карсе увеличена в 4 раза. Идет усиление пограничных частей в районе Игдыра, пограничные части снабжаются большим количеством артиллерии, «было по 2 орудия на полк, теперь их должно быть по 2 батареи».

В районе Диарбекирского, Битлисского и Харпутского вилайетов производится мобилизация 17 призывных возрастов. Все мужское население Эрзерумского санджака до 42 лет берется на учет для призыва. Идет укомплектование частей Востфронта и Мосульского. Для войск Востфронта прислано значительное количество хорошего английского обмундирования, до 15 тысяч полных комплектов.

В документе отдельно отмечается, что турецким правительством «принят целый ряд мер для противодействия большевистской пропаганде». Распространяются брошюры антисоветского содержания. «Муссируются слухи о предстоящем скором отобрании Батума турками», «идут разговоры о предстоящей войне с Россией», — подчеркивается в справке.

Читайте подробнее: Турецкая угроза в 1923 году и сегодня