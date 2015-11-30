Вашингтон, 30 ноября, 2015, 03:21 — ИА Регнум. Два американских сенатора от Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм призвали Вашингтон почти втрое увеличить американский военный контингент в Ираке, доведя количество солдат до 10 тысяч и такое же количество направить в Сирию. По мнению сенаторов, теракты в Париже наглядно продемонстрировали, что действующая американская стратегия борьбы с ИГИЛ не приносит должного успеха, сообщает The Telegraph.

Американский сапог. Советский плакат

Действия президента США Барака Обамы против исламистов на территории Ирака и Сирии, опирающиеся лишь на авиаудары и скромную поддержку местных сухопутных подразделений, показали свою неэффективность, уверены представители партии республиканцев. Воздушные удары не в состоянии переломить ход этой войны, и единственный способ, которым можно уничтожить халифат, это проведение наземной операции, заявил журналистам Линдси Грэм во время своего визита в Багдад, куда он отправился вместе с председателем комитета сената по вооруженным силам Джоном Маккейном.

Маккейн, в свою очередь, предложил направить в Сирию 10 тысяч американских военных советников и инструкторов. С помощью американского сапога на земле Сирии можно будет достичь успеха, уверен сенатор.

Однако, как сообщает источник, некоторые американские эксперты утверждают, что развертывание в регионе масштабной сухопутной операции может привести к обратному эффекту, когда «ИГИЛ поднимется на защиту ислама от нападений Запада и его арабских авторитарных союзников».