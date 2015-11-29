Киев, 29 ноября, 2015, 20:59 — ИА Регнум. Киев готов укрепить продовольственную безопасность Анкары поставками зерна. Об этом на своей странице в Facebook написал министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

Торговля. НЭП. Театральная постановка

«Если традиционные партнеры Турции применят санкции, то есть перестанут поставлять зерновые, Украина готова увеличить поставки зерна, кукурузы и масла минимум вдвое. Турция давний и надежный партнер Украины, мы готовы выступить гарантом продовольственной безопасности этой страны», — заявил он.

По словам Павленко, Украина сможет таким образом заменить Россию на турецком рынке.

«Каким бы ни было решение российской стороны, оно не должно повлиять на продовольственную безопасность Турции», — заботливо отметил украинский чиновник.

Как отмечает Rambler News Service, Стабмульская фондовая биржа переживает масштабное падение. «Телекоммуникационная компания Turkcell, 4,99% акций которой принадлежат российской «Альфа-Групп», подешевели на 3,46% до 11,15 турецкой лиры ($3,87), авиакомпании Pegasus, совершающей регулярные рейсы в ряд российских городов, — на 4,41% до $6,02, а пивоваренной компании Anadolu Efes, владеющей заводами в России, — на 0,99% до $6,92 за акцию», говорится в сообщении.