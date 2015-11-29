Москва, 29 ноября, 2015, 19:25 — ИА Регнум.



Джеймс Гилрей. Карикатура «Пудинг в опасности, или Государства-эпикурейцы ужинают» (Питт и Наполеон). 1805

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Вам как к главе Российского государства, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации, гаранту Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина.

27 ноября 2015 года в ИА REGNUM состоялся круглый стол по проблеме «Изменение климата и политика», который объединил научную общественность. Многие из нас посвятили этой проблематике всю жизнь, сделав ее предметом своих научных интересов. Проведенные нами теоретические исследования, подкрепленные многочисленными экспериментами, убедительно доказывают: все разговоры о том, что климатическими изменениями управляет так называемый парниковый эффект, — не просто ложь. Это сознательное, преднамеренное и конъюнктурное искажение правды, дезинформация общественности, целью которой является достижение вполне определенных корпоративных интересов. «Экологический трибунал», который в Париже собираются учредить и наделить правом вмешательства во внутренние дела государств по доносам пятой колонны, совсем не случайно выстраивается на английском праве. Сам проект его создания с головой выдает претензии западного англосаксонского «ядра» на «правоту в последней инстанции», которая навязывалась бы странам и народам силой не морального и нравственного авторитета, а беспримерного политического, экономического и в конечном счете военного давления.

Почему все это происходит?

Транснациональные корпорации, давно уже превратившиеся в «государства в государстве» даже на самом Западе, не говоря уж о других странах и цивилизациях, которые они считают своей вотчиной и «сферой жизненно важных интересов», мечтают о новом переделе мира. И открывающаяся в Париже 21-я Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата призвана удовлетворить эти ожидания, навсегда, окончательно и бесповоротно сдав «в архив» само понятие государственных суверенитетов. Влиять и руководить пытаются не только внешней, но и внутренней политикой государств, которые кое-кому на Западе видятся не субъектами международного права, а сателлитами и даже вассалами, безропотно следующими в фарватере чужих и чуждых интересов.

Мы обращаем внимание общественности, деятелей науки, культуры и бизнеса на то, что агрессия сил международного терроризма против Сирии и планируемые решения парижской климатической конференции — не просто звенья одной цепи, а элементы единой политики, призванной дополнить внешнее вмешательство внутренним. Разрушение национальных государств в трагических событиях так называемой «арабской весны» и принудительное свертывание экономического и социального развития под предлогом «борьбы за экологию» преследуют одну и ту же цель. Нашу планету, которую кое-кто решил «приватизировать» в собственных интересах, старательно «зачищают» от населения, которое мешает реализации этих человеконенавистнических планов.

В этой же логике в годы Второй мировой войны действовал и фашизм, и западные народы не понимают, что они находятся в той же самой очереди на уничтожение, что и остальные. Ярким свидетельством этого является переход к практическому созданию Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерств, в которые всеми правдами и неправдами вовлекаются и члены Европейского союза. Просто для них этот финал отсрочивается на одно или максимум два десятилетия.

Именно поэтому мы крайне озабочены действиями, призванными воспрепятствовать экономическому и социальному развитию стран и народов с помощью искусственных ограничений, налагаемых Монреальским и Киотским протоколами и другими подобными международными соглашениями. Со всей ответственностью заявляем: борьба с пресловутым «глобальным потеплением» с помощью ограничения антропогенных выбросов, обрекающего большинство стран на уничтожение собственными руками национальной промышленности, не имеет никакой научной основы. Истинной ее целью является передача внутренних рынков стран-участниц соответствующих международных соглашений под жесткий международный корпоративный контроль с их полным отстранением от управления и даже регулирования экономикой и социальными процессами, а также свертыванием в них государственного строительства. Именно поэтому по мере приближения парижского саммита такой агрессивной и напористой становится политика не только ведущих государств Запада, но и контролируемых ими международных институтов.

Принимаемые ими документы и решения, как показывает их анализ, полностью игнорируют данные современной науки и отказываются признавать и теоретические расчеты, и результаты научных экспериментов. Бал правят идеологические мифы, а наука планомерно отодвигается на обочину исторического процесса, в которой ей отводится роль безропотной служанки крупных олигархических интересов.

Мы считаем, что в рамках этой политики имеет место заведомый обман российской и мировой общественности в вопросе о масштабах антропогенного воздействия на климатические изменения, а также о методологии исчисления наносимого им экологического ущерба. Проект Парижского соглашения во всех его вариантах требует от его участников сокращения ими парниковых выбросов, причем безотносительно поглотительной способности и потенциала соответствующих территорий стран. Между тем в мире имеется целый ряд субъектов климатических переговоров, у которых реализуемый ресурс поглощения кратно превосходит объемы выбросов. Так, у Российской Федерации эта зависимость выражается соотношением четыре к одному, в то время как у большинства развитых стран Запада такое соотношение обратное: в США один к двум, а в Европейском союзе — один к четырем.

Однако вопреки логике и элементарному здравому смыслу эти факты, хорошо известные всем, кто связан с климатической проблематикой, не только игнорируются, но и объявляются «несуществующими», а высказывающие их специалисты беспардонно шельмуются.

Уважаемый Владимир Владимирович!

По итогам нашей дискуссии, включившей содержательный анализ основных положений действующей Климатической доктрины РФ, направляем прилагаемые предложения и рекомендации.

Мы убеждены, что дальнейшее откладывание давно назревших государственных решений не только губительно отразится на современной экономической ситуации, но и углубит существующие диспропорции национальной экономики, включая консервацию ее сырьевой направленности. Тем самым будут созданы серьезные препятствия для успешного поступательного, инновационного развития России в настоящем и будущем.

Подписи:

Виталий Михайлович Болдырев, кандидат технических наук, заслуженный энергетик России;

Григорий Михайлович Крученицкий, доктор технических наук, заведующий отделом озонового мониторинга Центральной аэрологической обсерватории Москвы;

Владимир Аркадьевич Литвиненко, кандидат философских наук, доцент МГГУ имени М. А. Шолохова;

Игорь Михайлович Мазурин, доктор технических наук, заведующий исследовательской лабораторией Кафедры теоретических основ теплотехники МЭИ;

Владимир Борисович Павленко, доктор политических наук, действительный член Академии геополитических проблем;

Виктор Васильевич Потапов, кандидат экономических наук, вице-президент Национального Экологического Фонда, заведующий лабораторией инноваций ОАО «Институт микроэкономики»;

Владимир Леонидович Сывороткин, доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Приложение 1

Предложения и рекомендации

1. Признать нынешнюю редакцию Климатической и Экологической доктрин РФ неудовлетворительной, базирующейся на недостаточной научной, экономической, технологической и методологической базе. Необходимо расценивать данные документы, как и в целом проводимую ранее политику РФ в сфере борьбы с антропогенным воздействием, в том числе с парниковыми газами, как наносящую ущерб энергетической, экологической, экономической безопасности России, направленную на сознательное и целенаправленное подавление ее экономического и технологического потенциала.

2. Вместо указанных доктрин поручить нашей группе ученых разработать комплексную Национальную стратегию РФ по использованию и управлению неископаемыми природными и экологическими ресурсами, с принятием соответствующего Федерального закона. При разработке указанной стратегии исходить из конституционных прав граждан. Руководствоваться национальными приоритетами в экономической, энергетической, природоохранной сферах, учитывая природно-ресурсный потенциал российских территорий и особенности российского климата, в том числе связанные с его изменениями. Данный процесс провести на основе широкого привлечения тех ученых и экспертов, которые не ангажированы зарубежными «лоббистами от экологии и климата» и не участвуют в настоящее время в качестве экспертов и представителей РФ в различных органах международных организаций.

3. Финансирование науки по глобальным климатическим и экологическим проблемам (проектам), как и создание учебной литературы, выполнять исключительно за средства государства. Учитывая особую государственную и стратегическую важность этой работы, исключить участие в ней ученых, получавших и получающих гранты от иностранных НКО.

Частные пожертвования, а также средства от зарубежных государственных, общественных и коммерческих организаций могут быть направлены исключительно на финансирование прикладных научных исследований. Это необходимо сделать во избежание использования недостоверных научных данных в качестве инструмента недобросовестной лоббистской деятельности.

4. В школьных и вузовских учебниках внести изменения в части изложения гипотез о климатических изменениях, парниковом эффекте и озоновых «дырах», где необходимо сообщать о наличии не менее пяти альтернативных гипотез равного уровня достоверности по объяснению причин возникновения этих проблем окружающей среды.

5. Признать, что дальнейшее выполнение Россией на своей территории условий Монреальского и Киотского протоколов противоречит Конституции РФ, идет вразрез с национальными интересами страны и подавляет ее научно технический и экономический потенциал.

Первоочередными мерами целесообразно:

5.1. Объявить мораторий на выполнение Монреальского и Киотского протоколов;

5.2. Отменить Постановление Правительства РФ от 14.03.2014 г. № 228 как противоречащее интересам обеспечения национальной безопасности страны, а также Венской конвенции об охране озонового слоя от 22 марта 1985 года.

5.3. Отменить положения Федерального закона «Об охране окружающей среды» в части технологического нормирования по НДТ, как противоречащего статье 42 Конституции РФ.

5.4. Рекомендовать подвергнуть существенной корректировке основные положения Указа Президента РФ от 30 сентября 2013 года № 752. «О сокращении выбросов парниковых газов».

6. В комплексной Национальной стратегии России по использованию и управлению неископаемыми природными и экологическими ресурсами должны найти свое отражение следующие положения:

— факт существующего много лет по отношению к другим странам донорства России по поглощению антропогенных выбросов, в том числе и парниковых газов;

— негативный характер для национальных интересов России ряда нынешних международных соглашений в сфере:

борьбы с трансграничным переносом антропогенных выбросов на большие расстояния;

охраны озонового слоя стратосферы;

регулирования выбросов парниковых газов антропогенного происхождения и их природных поглотителей;

— необходимость введения в широкую практику оценки коэволюционного баланса антропогенных выбросов и их поглощения по территориям и субъектам хозяйственной деятельности в России как инструмент оценки эффективности природопользования и уровня воздействия на окружающую среду.

8. Навести элементарный порядок во внутренней политике России в сфере борьбы с антропогенным загрязнением окружающей среды и атмосферы и принять следующие меры:

— создать национальную институциональную систему управления неископаемыми природными и экологическими ресурсами территорий РФ и ее субъектов;

— разработать и внедрить на территории РФ комплексный механизм управления и регулирования ресурсо — и энергопотребления, антропогенными выбросами и их поглощениями, в том числе и парниковых газов;

— внедрить в обычную практику эквивалент СО 2 как комплексную единицу измерения уровня ресурсо — и энергопотребления и антропогенного воздействия, нейтрализации антропогенного воздействия на окружающую среду природными поглотителями, в том числе как параметр оценки эффективности проведения мероприятий по проблемам изменения климата на территории страны;

— в качестве основы оценки и единицы измерения эффективности технологий, проектов и программ принять разработанную методологию ЭВОС (эквивалент воздействия на окружающую среду), признать ее оптимальной и для предприятий, продукции, товаров и услуг во всех сферах хозяйственной деятельности, в том числе и как инструмента во внешнеторговой деятельности;

9. Рекомендовать делегации РФ на 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции об изменении климата воздержаться от подписания обязывающего соглашения и передать его проект на экспертизу с привлечением независимых российских экспертов.

10. Для содействия реализации указанных предложений принять за основу концепцию разработанного в инициативном порядке проекта «Повышение энергетической и экологической эффективности экономики РФ с применением механизмов стимулирования ресурсоэнергосбережения и сокращения негативного природопользования», получившего высокую экспертную оценку на уровне Всероссийского конкурса инвестиционных проектов при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.