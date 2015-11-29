Минск, 29 ноября, 2015, 19:14 — ИА Регнум. Представители прозападной оппозиции в Белоруссии провели 28 ноября в Минской области митинги и шествия под антироссийскими лозунгами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В городе Слуцке (райцентр в Минской области) и деревнях Слуцкого района (Грозово, Семежево и Красная Слобода) состоялись шествия и митинги, в которых приняло участие около сотни человек — активистов организаций прозападной оппозиции («Белорусского народного фронта», зарегистрированного в Чехии «Молодого фронта» и других). Они несли транспарант «Россия — это война!» и бело-красно-белые флаги (которые местные русофобы используют с начала XX века), зачитывали текст придуманной ими «присяги» и осуждали «сумасшедший путинский режим».

Лидер «Партии БНФ» Алексей Янукевич в своём выступлении рассказал об угрозах, которые исходили и исходят от России. В частности, оппозиционеру не понравилась перспектива размещения в Белоруссии российской военной авиабазы.

Формальным поводом для очередной русофобской акции стало поминовение участников попытки сопротивления Красной армии, наступавшей в 1920 году и освободившей территорию Северо-Западного края бывшей Российской империи (часть которого была преобразована в Советскую Социалистическую Республику Белоруссия). Сопротивление красноармейцам пыталась организовать группа местных деятелей, создавшая в городе Слуцке (Минская область) политический и военный центр. Ей удалось получить деньги и оружие от Польши (II Rzeczpospolita Polska), которая в соответствии с итогами «Рижского мира» обязалась вывести свои войска за демаркационную линию. Белорусы отказали в поддержке деятелям «Слуцкого восстания», сформировавшим так называемую Слуцкую бригаду, которая в ходе нескольких стычек в конце ноября — декабре была разбита Красной армией (остатки бежали в Польшу). Прозападная оппозиция в Белоруссии считает данный эпизод Гражданской войны в России ярким примером «борьбы за независимость» и сопротивления «российской оккупации».

Накануне, 27 ноября, посольство Украины в Белоруссии провело круглый стол на тему «Митрополит Андрей Шептицкий в истории Украины и Белоруссии». Участники мероприятия дали положительную оценку Брестской церковной унии 1596 года и распространению «униатства» (греко-католицизма) на территории Западной Руси.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие русофобские митинги и шествия, санкционированные властями Белоруссии, прозападная оппозиция провела 8 ноября и 1 ноября. Попытки проведения альтернативных мероприятий власти постсоветской республики пресекли, а организаторов привлекли к административной ответственности («дело Денисенко»). Белорусские общественные организации русофилов лишены квалифицированной юридической помощи и возможности пройти регистрацию, необходимую для легальной деятельности, а также постоянно подвергаются нападкам местных русофобов, требующих от властей запрета деятельности НГО своих идейных оппонентов и альтернативных СМИ.