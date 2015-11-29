Ташкент, 29 ноября, 2015, 17:18 — ИА Регнум. Почетный президент Национальной палаты моды Италии Марио Боселли считает, что узбекские дизайнеры движутся в направлении европейского рынка, а коллекции пронизаны узбекскими культурой и традициями.

Giorgio Montersino Узбекская мода

«Меня всегда поражали красота и качество узбекских тканей, показы, которые я посетил, очень разные, но они все глубоко связаны с богатой культурой и традициями Узбекистана», — заявил Боселли корреспонденту ИА REGNUM.

По его словам, «плюсом являются коллекции прет-а-порте, так как представление коллекций такого рода означает, что Узбекистан движется в направлении европейского рынка и ему есть, что предложить вкусу зарубежных потребителей».

Боселли выразил надежду на то, что «в будущем нам удастся создать проект, который позволит обменяться не только опытом, но и знаниями между узбекскими и итальянскими дизайнерами, что станет хорошим началом тесного сотрудничества именно между нашими странами в сфере моды».

«Также хочу подчеркнуть, что хотелось бы видеть побольше молодых дизайнеров. В Италии наблюдается кризис молодых талантливых дизайнеров, поэтому необходим свежий приток идей», — заявил модельер.

Ташкентская неделя моды, почетным гостем которой является Mario Boselli, проходила в Узбекистане 24−29 ноября. В течение пяти дней в рамках программы были организованы мастер-классы, семинар-тренинги, показы узбекских и итальянских дизайнеров, конкурсы.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация дизайнеров Узбекистана «Osiyo Ramzi».