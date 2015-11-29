Пекин, 29 ноября, 2015, 17:07 — ИА Регнум. По инициативе информационного агентства «Синьхуа» в Пекине с 1 декабря начнет работу первый медиасаммит БРИКС, в котором примут участие представители двадцати пяти изданий из Бразилии, Китая, ЮАР, Индии, России.

Франсуа Пуже. Музыканты. 1681

«Сотрудничество информационных структур стран БРИКС сможет в значительной степени способствовать противодействию доминирования западных СМИ. Ведущие СМИ стран БРИКС на медиасаммите в Пекине смогут найти новые формы взаимодействия», — заявил первый заместитель генерального директора информационного агентства ИТАР-ТАСС Михаил Гусман, сообщает «Синьхуа».

Представители индийского телеканала NDTV Приянка Кауль и Адити Сингх отметили, что на медиасаммите ожидают плодотворного взаимодействия с коллегами по БРИКС, и что информационный обмен между индийскими и китайскими СМИ вырос. Хотя новости о других странах БРИКС на индийских телеканалах в основном представлены западными партнерами, комментирует Международное радио Китая.