Киев, 29 ноября, 2015, 15:51 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал своего младшего брата Владимира Кличко за поражение от британского тяжеловеса Тайсона Фьюри. Слова Кличко-старшего передают украинские «Вести».

Гвидо Рени. Дерущиеся путти (фрагмент). 1625

Виталий заявил, что Владимиру нужно разобраться, почему его победил на ринге боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри из Великобритании.

«Володя не показал ни должного уровня подготовки, ни техники. И Кличко-младшему нужно разобраться, почему это произошло, а затем уже делать дальнейшие шаги», — сказал киевский градоначальник.

Напомним, в германском Дюссельдорфе сегодня украинский боксер Владимир Кличко проиграл по очкам британцу Тайсону Фьюри и лишился сразу четырех чемпионских поясов. Это четвертое поражение для Кличко при 64 победах. После поражения Кличко заявил о намерении провести матч-реванш.

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