Тель-Авив, Израиль, 29 ноября, 2015, 15:37 — ИА Регнум. Боевой самолет Воздушно-космических сил России из состава российской авиационной группы в Сирийской Арабской Республике залетел в контролируемое Израилем воздушное пространство над Голанскими высотами, которые являются частью Сирии и были оккупированы Израилем во время Шестидневной войны. Об этом сегодня, 29 ноября, заявил министр обороны еврейского государства Моше Яалон в эфире радиостанции «Коль Исраэль» («Голос Израиля»).

U.S. Navy Сигнал самолету

Он заявил, что была небольшая ошибка и российский пилот влетел в воздушное пространство над Голанскими высотами, которое Израиль считает своим.

«С ним (пилотом) сразу вышли на связь, он незамедлительно сменил курс и вернулся в Сирию», — заявил Яалон. Когда именно произошел инцидент, глава израильского военного ведомства не сообщил.

Кроме того, Яалон подчеркнул, что поскольку российские самолеты не наносят по Израилю удары, нет необходимости их автоматически сбивать.

«Точно так же, как мы не мешаем им (российским ВКС) действовать и не вмешиваемся в то, что происходит в Сирии, точно так же они не мешают нам летать и действовать в соответствии с нашими интересами», — добавил Яалон.