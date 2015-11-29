Москва, 29 ноября, 2015, 15:06 — ИА Регнум. Заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев заявил, что в случае, если не удастся быстро заместить импорт из Турции, то есть вероятность незначительного подъема цена на продукты в российских магазинах. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает НТВ.

Bjørn Christian Tørrissen Турецкие абрикосы

Фомичев заявил, что в связи с введением санкций в отношении Турции, России необходимо заместить ранее поставляемые из этой страны продовольственные товары. Все возможности для этого имеются, но небольшая вероятность повышения цен все же существует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в отношении Турции, которая преднамеренно сбила российский фронтовой бомбардировщик в небе над Сирией.

В частности, санкции предусматривают запрет или ограничение ввоза на территории РФ отдельных видов товаров, произведенных в Турции; запрет или ограничение деятельности находящихся под юрисдикцией Турции организаций на территории России; запрет работодателям в России с 1 января 2016 года нанимать работников из числа граждан Турции.

Кроме того, с 1 января 2016 года приостанавливается действие безвизового режима с Турцией. Туроператорам и турагентам предписывается прекратить продажу гражданам Российской Федерации туристского продукта, предусматривающего посещение Турции.