Анкара, 29 ноября, 2015, 14:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу прокомментировал решение Российской Федерации ввести санкции в отношении Анкары из-за того, что F-16 турецких ВВС сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Слова турецкого премьера передает агентство «Анадолу» сегодня, 29 ноября.

Печник

Давутоглу считает, что несмотря на все произошедшее, отношения между двумя странами дружеские.

«Отношения Турции и России основаны на взаимной выгоде и общих интересах. Поэтому я призываю российские власти принять это во внимание и действовать, сохраняя холодную голову», — сказал глава турецкого правительства.

Также премьер считает возлагать ответственность за инцидент с Су-24 на Турцию незаконно. «Это не соответствует нормам международного права. Это неправильно также, учитывая дружеские и добрососедские отношения между Турцией и Россией», — заявил Давутоглу.

Премьер заявил, что приоритет Турции сейчас — сохранить каналы связи с Россией открытыми.

Напомним, Турция преднамеренно сбила российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Анкара утверждает, что Су-24 нарушил воздушное пространство Турции, однако, подтверждения этому нет. Расследование обстоятельств инцидента показывает, что турецкие ВВС заранее готовились сбить Су-24 и устроили российскому самолету засаду.

При этом Турция заявила, что никаких извинений по поводу сбитого самолета приносить не будет и не считает себя в чём-то виноватой.