Симферополь, 29 ноября, 2015, 13:55 — ИА Регнум. Крымские энергетики завершили строительство инфраструктуры на полуострове, необходимой для запуска энергомоста из Краснодарского края. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил министру энергетики России Александру Новаку заместитель генерального директора компании «Крымэнерго» главный диспетчер Андрей Анохин.

ЛЭП

«Вчера были закончены все работы по подготовке крымской стороны к приему электроэнергии с энергомоста. Станция Камыш-Бурунская переведена на новую схему», — сообщил Анохин.

Новак прибыл в Крым сегодня утром. Он посетил единую диспетчерскую службу «Крымэнерго», которая осуществляет управление всей энергосистемой Крыма, пообщался с диспетчерами.

Анохин доложил Новаку, что в настоящее время работают параллельно Симферопольская, Севастопольская, Камыш-Бурунская и Сакская ТЭЦ, а также три площадки МГТЭС (мобильные газотурбинные электростанции). Общая нагрузка составляет 418 МВт, из которых ТЭЦ вырабатывают 148 МВТ, МГТЭС — 231 МВт, ветровые электростанции 29 МВт, солнечные — 10 МВт. Кроме того, предприятие «Титан» вырабатывает 2 МВт, с помощью чего удается частично снабжать электричеством город Армянск.

Также Анохин рассказал, как в ночь на 22 ноября, когда были взорваны опоры ЛЭП в Херсонской области, по которым Крым снабжался электроэнергией с Украины, работали крымские энергетики.

«За сто лет крымской энергосистемы это был первый раз, когда система поднималась полностью с нуля, синхронизировалось большое количество станций, и введен полностью изолированный режим работы», — отметил он.