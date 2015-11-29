Севастополь, 29 ноября, 2015, 13:38 — ИА Регнум. Несмотря на длительное отключение электричества, жизнь в Севастополе идет своим чередом: по-прежнему проводятся спектакли и концерты и играются свадьбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мишель Гобин. Юноша со свечой. 1681

Напомним, для экономии электроэнергии в городе введен график веерных отключений по системе два часа через шесть.

Только в субботу, 28 ноября, в Севастополе состоялось более 50 свадеб. В городе запланированы праздничные мероприятия и новогодние спектакли в школах, детских садах, детских домах, в театрах и домах культуры.

«Во всех детских учреждениях будут установлены ёлки — главный атрибут Нового года. Мы должны сделать все необходимое, чтобы подарить нашим детям праздник, невзирая на временные трудности, в первую очередь для маленьких севастопольцев», — передает слова губернатора города Сергея Меняйло пресс-служба правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь с воскресенья, 22 ноября, живут в режиме ЧС из-за прекращения энергоснабжения со стороны Украины.

В настоящее время лимит потребления Севастополю уменьшен до 75 МВт, при этом ежедневная потребность города в электроэнергии составляет 180 МВт, в пиковые нагрузки это значение превышает 230 МВт в сутки.

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