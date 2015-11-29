Санкт-Петербург, 29 ноября, 2015, 12:08 — ИА Регнум. Россия и Европейский союз уже не стратегические партнеры, как заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В этой ситуации возникает вопрос: а кто мы тогда? Ответа на этот вопрос нет, сторонам необходимо искать новую модель отношений, учитывая нынешние реалии. Такое мнение высказал посол Латвии по особым поручениям Юрис Пойканс, выступая на конференции «Россия — ЕС: потенциал и вызовы для регионального сотрудничества».

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Никакие региональные проекты не смогут радикально изменить ситуацию непонимания между Россией и Евросоюзом, заявил латвийский посол, апеллируя к теме конференции. По мнению Юриса Пойканса, «дело не в Совете государств Балтийского моря, ни в «Северном измерении», корень проблем находится глубже, и все вопросы так или иначе сводятся к расхождению позиций сторон по вопросу Украины и, что предшествовало этому, отношении к «Восточному партнерству».

«Мы никогда не рассматривали «Восточное партнерство» как политику против России», — повторил посол. ЕС предлагал странам-участникам самим определять, в какой степени каждая из них хочет развивать отношения с Европейским союзом, который заинтересован в укреплении зоны мира, процветания и сотрудничества на своих границах. Россия же, с точки зрения латвийского дипломата, восприняла такое намерение ЕС как угрозу зоне своих стратегических интересов. По мнению Юриса Пойканса, у России есть некая обида за то, что вопрос будущего этой зоны решался без нее.

Тем не менее, заявил докладчик, ЕС намерен и далее развивать отношения со странами «Восточного партнерства». В частности, готовятся новые соглашения с Арменией, притом несмотря на то, что страна является членом Евразийского экономического союза. Посол согласился с мнением экономиста РАН Светланы Глинкиной в том, что Евросоюзу предстоит принять ЕАЭС как объективную реальность и выстраивать взаимодействие, исходя из этих реалий.

«На сегодняшний момент очень трудно сказать, что сделать, чтобы российско-европейские отношения поменять. Хорошо было бы, чтобы не стало хуже», — считает Юрис Пойканс. Однако при этом, повторил он, ЕС не может «закрывать глаза» на те процессы, которые происходят «в» Украине, и вопрос выполнения Минских договоренностей является принципиальным. Если за год (срок выполнения Минских соглашений продлен на 2016 год) не будет изменений, то сложно надеяться на улучшение отношений России и Евросоюза, заключил он.

Конференция «Россия — ЕС: потенциал и вызовы для регионального сотрудничества» прошла в Санкт-Петербурге 27 ноября. Партнерами мероприятия Центра международной и региональной политики стали посольство Польши в России, Российско-польский центр диалога и согласия, представительство ЕС в России, Польский институт в Санкт-Петербурге и Русско-Балтийский медиа-центр.