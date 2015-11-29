Рим, 29 ноября, 2015, 11:18 — ИА Регнум. На прошлой неделе все говорило о том, что международная коалиция в борьбе против ИГ постепенно и худо-бедно сформируется, все чаще в итальянских политических телевизионных дискуссиях звучали призывы снять, наконец, глупые санкции против России и держаться всем вместе против общего врага. Новость о российском Су-24, сбитом турками, поменял информационную повестку дня. «Что же с нами будет?"-спрашивают итальянцы, — ведь пока Турция и Россия меряются силами, члены ИГИЛ под видом беженцев продолжают проникать в наши города».

Василий Верещагин. «Два ястреба. Башибузуки» 1883 г

Обозреватель Il Corriere della Sera Франко Вентурини уверен, что безответственное поведение со стороны России и Турции привели к провалу попыток собрать большую коалицию против ИГ, «способную преодолеть соперничество, оставить в сторону собственные противоречивые интересы».

«Переходит почти на второй план (в условиях чрезвычайной ситуации, в которую Халифат поставил нас) знание того, что военный самолет НАТО подбил русский самолет, такое могло случиться только в самые мрачные моменты холодной войны. Сегодня мы погружены в историю, которая больше не является биполярной, мы живем во времена хаоса и террора, с подобными товарищами (речь идет о Турции и России — прим. ИА REGNUM ) действительно будет трудно бороться против «общей войны», к которой взывает Франсуа Олланд».

По мнению журналиста, Россия сама виновата в том, что ее самолет сбили. «С начала октября истребители Москвы нарушали воздушное пространство Турции, чтобы бомбардировать сирийскую территорию. С начала октября турки предупреждали, и они правильно делают, что защищают свои интересы. Россия «играет» на протяжении многих месяцев с западными самолетами, от Балтики до Шотландии, испытывая пределы запрещенного воздушного пространства. Но это высокомерие объясняется кризисом на Украине. С сентября, когда Россия начала операцию в Сирии (чем застала Америку врасплох), Путин поставил свою военную мощь на службу двух конкретных целей: укрепление позиции Башар Асада, уничтожая всех его врагов, и превращение России в незаменимого партнера в будущем, даже в территориальной дезинтеграции Сирии. Только после бомбы на борту российского самолета ИГИЛ стал главной мишенью».

«Идти войной всем вместе против ИГИЛ остается неразрешенной задачей, потому что существуют не только Россия и Турция. Что говорить о Саудовской Аравии, которая финансировала всех джихадизмов суннитов, но сегодня является ценной для диалога с шиитами? Что говорить об Иране, который, будучи шиитским, поддерживает Асада более решительно, чем Кремль? Эта двойная коллективная игра приведет к победе ИГИЛ, несмотря на бомбы, с или без наших сапог на сирийском на песке», — резюмирует Вентурини.

Хаос, который поселился в умах обычных итальянских граждан, выражает себя в многочисленных карикатурах и лозунгах, гуляющих по социальным сетям. Так была придумана своего рода речевка на манер стихотворения «Дом, который построил Джек». Звучит она так: «Турки стреляют в русских, которые помогают французам, которые бомбардируют ИГ, который убивает сирийцев, которые убивают повстанцев…».

Il Giornale написал о том, что военная операция России в Сирии всегда стояла поперек горла Эрдогану, а после того, как на G20 Путин намекнул на некоторые страны, финансирующие ИГ, Турция «позволила себе повышенный тон».

«Путин ясно дал понять на G20 в Анталии: «ИГ финансируется частными лицами из 40 стран, в том числе некоторыми членами G20». Неизбежно речь идет о Саудовской Аравии, Катаре и Турции. Доказательства, говорящее о совместной деятельности турецкого и исламского государства, есть; в течение этих двух лет они освещались в международных средствах массовой информации. Напряженность в отношениях между Россией и Турцией была уже в первых числах октября, вскоре после начала бомбардировок в Сирии. Турция, однако, повысила тон и сбила российский истребитель Су-24. Война, которая началась 30 сентября, против террористов исламского государства в Сирии никогда не нравилась Анкаре. Цель Эрдогана — устранить Асада и держать Сирию в полной дестабилизации».

Экономическое издание Ilsole24ore ставит под сомнение намерения России ввести санкции в отношении Турции. «Россия не начнет войну против Турции. На экономическом фронте не станет использовать даже самое мощное оружие в руках Владимира Путина — газовый кран. Россия является вторым по величине торговым партнером Анкары, торговый обмен составил 31 млрд долларов в 2014 году и 18.1 млрд долларов за первые девять месяцев 2015 года, если брать во внимание сектор услуг, то цифра возрастает до 44 млрд. «Большой риск, — предупредил вчера Путин, — что случай с самолетом повторится снова». Но сейчас, кажется, невероятным, что ухудшение отношений между Москвой и Анкарой может повлиять на энергетический фронт, где взаимные интересы тесно переплетены. Москва является основным поставщиком газа в Турцию, которая импортирует из России 60% от своей годовой потребности. И Турция, после Германии, является вторым клиентом Москвы. Из 50 млрд кубометров газа от Газпрома Турция получает 30. Не говоря уже о ядерной энергетике, совместный проект в этой сфере составляет 20 млрд евро. «Потеря Турции, — заявлял Эрдоган в октябре прошлого года, — была бы серьезной потерей для России». И наоборот. Еще до того, как был сбит самолет, проблемы и трения в двусторонних отношениях имели место: вечные переговоры о ценах на газ, или о проекте, который должен был занять место «Южного потока» — газопровода, который должен был превратить Турцию в хаб для Европы. Судьба «Турецкого потока» уже была под вопросом из-за экономических и финансовых вопросов. Теперь эти сомнения и вопросы стали уверенностями».

Отметим еще одно событие, которое не получило в итальянской прессе должного освещения. До того, как был сбит российский самолет Су-24, 19 и 20 ноября президент Украины Петр Порошенко находился в Италии с официальным визитом. Несмотря на то, что Порошенко в Риме принял в Квиринальском дворце сам президент Италии Серджио Маттарелла, а во второй половине и премьер-министр Италии Маттео Ренци, в итальянских СМИ эти две встречи почти не освещались. Кроме того, после обеих встреч не было распространено ни совместное коммюнике, ни проведена хоть какая-то пресс-конференция. Вместо этого, Порошенко провел встречу в Центре американских исследований, на которой присутствовал и посол США в Риме Джон Филлипс. По информации информагентства ANSA, Порошенко заявил, что «европейцы и украинцы находятся вместе в одной коалиции против террора» и настаивал на том, что Украина «нуждается в Европейском Союзе и солидарности объединенной Европы». «Каждую неделю украинские граждане становятся жертвами террористических атак», — подчеркивал Порошенко, намекая на Россию. «Повысить напряженность в Сирии, создавая турбулентность в Турции, все это часть плана Путина по дестабилизации Европы».

По старой традиции, до своего приезда в Италию, Петр Порошенко дал короткое, но полное афоризмов, интервью газете La Repubblica. Как обычно, при ответе на любой вопрос президент Украины не мог не упомянуть Россию и Путина.

О ситуации в Сирии: «Единственная цель Путина — дестабилизировать мир, от Европы до Сирии, с начала гражданской войны Путин поддерживает президента Башара Асада, они несут совместную ответственность за гибель сотен тысяч мирных жителей», — заявил Порошенко. По его мнению, терроризм может быть уничтожен только силами глобального союза, который исключает тех, кто спонсирует халифат. «Но я не думаю, что эта коалиция может доверять Путину, потому что до сих пор его армия бомбила позиции противников Асада, а не позиции Исламского Государства, так лишь увеличивая число беженцев в Европу. Москва не принесет мир, только войну».

О Донбассе и армии: «Необходимо, чтобы Россия вывела войска из восточной Украины и прекратила стрелять в нас. В июле 2014 года, когда Россия впервые решила завоевать часть суверенного государства, она начала обстреливать границу тяжелой артиллерией, погибли, в основном, мирные жители. Это был террористический акт. Но с лета прошлого года, когда в нашей армии было всего 6000 солдат, ситуация изменилась. Наши войска в настоящее время насчитывают 250 тысяч человек, и Россия прекрасно понимает, что если она попытается напасть на нас, она заплатит очень высокую цену. Не говоря уже о международной реакции: не забывайте, что после аннексии Крыма, мир наказал Москву тяжелыми экономическими санкциями и исключил из G8».

О Крыме: «Крым мы не потеряли. Непризнание со стороны международного сообщества российской аннексии имеет жизненно важное значение для нас, но мы не будем предпринимать никаких военных попыток, чтобы вернуть Крым: это произойдет политическими средствами, потому что те, кто ожидал значительного экономического улучшения, был очень разочарованы. То же самое происходит в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье. Там, куда прибывают российские солдаты, сразу начинается разруха».