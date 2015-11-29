Москва, 29 ноября, 2015, 11:05 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило план подготовки и проведения празднования 200-летия со дня рождения театрального деятеля и балетмейстера Мариуса Петипа в 2018 году. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 29 ноября, на официальном сайте правительства.

Мариус Петипа. 1898

План празднования сформирован на основании предложений Минкульта, Минобрнауки, Росархива и Роспечати. Он включает в себя основные всероссийские и международные акции, мероприятия по увековечиванию памяти, научные, образовательные, культурно-просветительские и издательские проекты.

Уточняется, что среди основных мероприятий значатся: всероссийские и международные конкурсы артистов балета и хореографов, выставочные проекты, мероприятия в рамках Санкт-Петербургского культурного форума, гала-концерт юных звезд балета в Республике Крым и Севастополе, творческие мастерские балетного искусства в регионах России и другие события.

Мариус Петипа знаменитый французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог. Он родился в 1818 году в Марселе (Франция). В 1847 году Петипа отправился по приглашению в Санкт-Петербург и заключил контракт с дирекцией императорских театров.

Он исполнял ведущие партии в балете Мазилье «Сатанилла», балетах Жюля Перро «Корсар», «Фауст», «Эсмеральда», а также в собственных постановках.

В 1862 году Петипа был назначен балетмейстером Петербургских императорских театров, а с 1869 года стал главным балетмейстером.

Русское подданство Петипа принял в 1894 году.