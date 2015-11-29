Минск, 29 ноября, 2015, 03:37 — ИА Регнум. «Мир сошел с ума. Вы видите, что происходит. И в этом бурном, непредсказуемом мире нам сегодня жить, точнее, даже выживать, и мы должны держаться друг друга для того, чтобы противостоять тем угрозам, которые сегодня существуют в мире», — заявил 28 ноября Александр Лукашенко в ходе переговоров с Ильхамом Алиевым.

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Руководители постсоветских республик провели переговоры согласно запланированному формату — в узком составе, а затем и в расширенном с участием делегаций. Ожидаемо, Лукашенко напомнил Алиеву о помощи официальному Минску, когда тот испытывал проблемы с платежами за российский газ и пытался продемонстрировать «независимость» от поставок нефти из РФ.

«Мы помним, когда в трудное время вы подставили нам плечо, не оглядываясь притом. И когда-нибудь можно в нюансах это все рассказать, как можно решать вопросы дружески в течение нескольких дней, в том числе и с большими финансами», — сказал Лукашенко, обращаясь к Алиеву.

«Мы всегда были обязательными людьми. Вы в этом еще раз убедились, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Но тем не менее я вам очень благодарен за поддержку и помощь, особенно в трудные времена».

«Когда мы взялись вплотную за белорусско-азербайджанские отношения, у нас и товарооборот пошел, исчезли всякие проблемные политические вопросы, у нас в личном отношении — дай бог, чтобы у меня были с каждым руководителем такие отношения, — отметил Лукашенко. — Мы настроены, и договорились в свое время, на максимум».

Лукашенко поблагодарил Алиева за поддержку и назвал его своим «единомышленником» и «большим другом», отметив: «Мы с вами сотрудничаем как в Белоруссии область с областью. Вот такой уровень сотрудничества, — отметил белорусский лидер. — Если кому-то не нравится, это их проблемы. У нас запрещенных тем нет».

В свою очередь, сын Гейдара Алиева сказал: «Время сейчас непростое ни для одной страны, но тем не менее Белоруссия сохраняет позитивную динамику развития, обеспечивается общественно-политическая стабильность. Все мы подвержены экономическому кризису, тем не менее Белоруссия — одна из тех стран, которая наименее подвержена этому явлению».

Лукашенко и Алиев в ходе переговоров в узком составе договорились о развитии сотрудничества от военно-промышленного комплекса до нефтехимии.

«Мир сошел с ума. Вы видите, что происходит. И в этом бурном, непредсказуемом мире нам сегодня жить, точнее даже выживать, и мы должны держаться друг друга для того, чтобы противостоять тем угрозам, которые сегодня существуют в мире», — констатировал Лукашенко.

Лукашенко остался доволен работой Гянджинского автомобильного завода, осуществляющего сборку тракторов «МТЗ», а также техники «МАЗ» и «МЗКТ». Он предложил нарастить экспорт продукции белорусского машиностроения в Азербайджан.

«Александр Лукашенко также предложил Ильхаму Алиеву с учетом кризисных явлений в мировой экономике акцентировать внимание на новых идеях и направлениях взаимовыгодного сотрудничества двух стран, — сказано в официальном сообщении. — Президент Белоруссии предложил также рассмотреть с участием деловых кругов Азербайджана кооперативные возможности в области нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства. Александр Лукашенко считает, что существенные резервы имеются в развитии встречных поставок табака и сигарет. По его словам, такие отношения надо создавать на долгосрочной основе».

Лукашенко заявил о перспективности создание в Белоруссии кооперационных производств по переработке азербайджанского сырья и полуфабрикатов с последующим выходом на рынки третьих стран, в том числе Евросоюза. Он обсудил с Алиевым перспективы активизации сотрудничества в сфере производственной кооперации и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Руководители постсоветских республик по итогам переговоров президенты подписали совместную декларацию, в которой подтвердили намерение содействовать развитию политического диалога и «укреплению высокого уровня доверия, взаимопонимания и многопланового сотрудничества». Также был подписан договор и программа о социально-экономическом сотрудничестве Белоруссии и Азербайджана до 2025 года.

Министерством труда и социальной защиты Белоруссии и азербайджанским Госфондом социальной защиты был подписан протокол о сотрудничестве в области обязательного государственного социального страхования. Академии наук постсоветских республик также подписали соглашение о сотрудничестве, такие же соглашении подписали Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований и Фонд развития науки при президенте Азербайджана.

«Мы были и остаемся надежными стратегическими партнерами», — сказал Лукашенко по итогам переговоров. Он также вручил орден Почета РБ первому зампреду правительства Азербайджана Ягубу Эюбову и председателю наблюдательного совета производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод» Ханлару Фатиеву.

Как сообщало ИА REGNUM, об Азербайджане в Белоруссии знают преимущественно по сухофруктам и фруктам, а также новостям о ситуации в Нагорном Карабахе. Попытки Александра Лукашенко изобразить подобие некоего особого внимания к очередному визиту очередного правителя одной из постсоветских республик не вызывали отклика широкой общественности. Одним из важнейших элементов критики «режима Лукашенко» прозападной оппозицией является отсутствие признания как равного субъекта Западом, а также поиск легитимности у азиатских и африканских авторитарных режимов.