Москва, 28 ноября, 2015, 21:26 — ИА Регнум. В Москве 28 ноября на праздновании дня солидарности с Боливарианской революцией посол республики Венесуэла в России Хуан Висенте Паредес Торреальба в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил благодарность русскому народу за поддержку, осудил ведущуюся против России и Венесуэлы экономическую войну и поддержал от лица народа Венесуэлы действия российских ВКС в Сирии.

Олег Константинов ИА REGNUM День солидарности с Боливарианской Революцией

«Я благодарен российскому народу за солидарность с Боливарианской революцией. Сегодня настоящий праздник, потому что все наши братья и друзья собрались здесь, чтобы поддержать политику, которую продвигает (президент Венесуэлы) Николас Мадуро. Сегодня, как никогда, нас сделала еще более сильными экономическая война, которая ведется против нас», — заметил посол Венесуэлы.

Посол не смог обойти вниманием острые международные проблемы. Отметив, что МИД страны уже сделал заявление по этому вопросу, посол в свою очередь также выразил слова поддержки сражающемуся народу Сирии: «Мы дружественный Сирии народ. Мы выступаем против внешнего вмешательства в дела любой страны и безусловно особенно тогда, когда президент является легитимным. Он был избран его народом».

Паредес Торреальба дал высокую оценку действиям России в Сирии: «Мы поддерживаем политику президента Путина, политику его правительства». Он выразил твердую уверенность в незыблемости политики, проводимой его страной, вопреки попыткам противодействия со стороны некоторых государств.

«Как сказал Чавес, как сказал Путин, как сказал Мадуро, мы являемся основными стратегическими партнерами в регионе и наши отношения базируются не только на дружбе, но и на братском единении», — подчеркнул Паредес Торреальба.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Барак Обама 8 марта ввёл санкции в отношении семи должностных лиц в Каракасе. Меры коснулись представителей правоохранительных органов, армии и разведки Венесуэлы. Кроме того, американский лидер ввел по отношению к Венесуэле чрезвычайное положение, так как, по его мнению, ситуация в южноамериканской стране представляет опасность для США.

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12 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что может поехать в Вашингтон, чтобы бросить вызов американскому коллеге Бараку Обаме. «Мы требуем через все мировые дипломатические каналы, чтобы Обама исправил ошибку и отменил безнравственный указ, в котором он объявил Венесуэлу угрозой для США», — заявил он.

Справка ИА REGNUM

Борьбой за независимость Венесуэлы от Испании с 1806 года руководил Франциско де Миранда (1750—1816), прозванный народом Предтечей, и провозгласивший в 1811 году независимость Венесуэлы. В 1786—1787 годах он посетил Россию и добился от русского правительства денежных субсидий и дипломатической поддержки.

Существует легенда, что Екатерина Вторая, которая симпатизировала Ф. Миранде и покровительствовала ему, подарила красавцу из Каракаса российский флаг. В знак доброго отношения и к Миранде, и к идее независимости Венесуэлы. За время путешествия на родину белая полоса триколора пожелтела от пота (Миранда хранил флаг на теле). Именно поэтому государственный флаг Венесуэлы отличается от российского цветом одной полосы.