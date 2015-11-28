Киев, 28 ноября, 2015, 16:41 — ИА Регнум. Российскому артисту Сергею Пенкину Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в страну, пишет украинское интернет-издание «Апостроф» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.

penkin.ru С.Пенкин. Концерт

По ее словам, СБУ запретила Сергею Пенкину въезд в Украину, после чего предупредила министерство культуры и Октябрьский дворец в Киеве, где был запланирован концерт в честь 55-летия артиста.

Ранее СБУ объявила об отмене концертов Пенкина в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Харькове, которые планировалось провести 12−16 декабря. Украинские «Вести» сообщали, что причиной запрета стал отказ певца признавать «факт агрессии» России в Крыму и Донбассе.