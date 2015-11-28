Берлин, 28 ноября, 2015, 13:40 — ИА Регнум. Немецкие журналисты отмечали, что президент Турции ведет двойную игру, одновременно участвуя в антитеррористической коалиции и в то же время торгуя с исламистами. Кроме того, по мнению германской печати, в изменившихся обстоятельствах Асад может теоретически стать партнером коалиции в борьбе с исламистами. Вместе с тем НАТО и Украина решили закрыть небо Европы для России.

glavnoe.ua Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган недоволен Москвой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил главу российского государства Владимира Путина в предумышленном обмане и выразил разочарование. По его словам, Российская авиация в Сирии бомбит этнических турков — туркоманов, а не позиции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», хотя Путин обещал наоборот, передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Не в туркоманах дело

Как пишет издание, Турция считает себя защитницей сирийских турок — туркоманов и неоднократно критиковала боевые действия России против этого сирийского этнического меньшинства. По поводу обстрела российского фронтового бомбардировщика в районе сирийской границы Эрдоган заявил, что не желает напряженности в отношениях с Россией и сейчас важно сохранять холодную голову, уточняет FAZ.

Между тем, как отмечает газета Bild, страна-член НАТО Турция является основным потребителем нефти, которую «Исламское государство» поставляет с территории Сирии. Поэтому удары российской авиации по нефтяной инфраструктуре исламистов вызвали ожидаемое недовольство со стороны Анкары.

Двурушничество Эрдогана

По словам газеты, от продажи нефти Турции «Исламское государство» еженедельно получает около 10 миллионов долларов. Информация об этом давно есть у Кремля, поэтому российская авиация в Сирии в последнее время стала чаще наносить удары по нефтяной инфраструктуре исламистов, что не могли не заметить в Турции.

Политика Анкары в отношении «Исламского государства» весьма двусмысленна: с одной стороны, Турция дает американцам возможность наносить удары по объектам исламистов со своих аэродромов, а, с другой, позволяет террористам беспрепятственно проникать в Сирию со своей территории, подчеркивает Bild.

В бой вступают немцы

Тем временем война на Ближнем Востоке настигла, наконец, и Германию. После решения федерального правительства к воздушной войне против «Исламского государства» присоединится Бундесвер. Участие германских вооруженных сил в этом рискованном предприятии оставляет много открытых вопросов. Например, какова истинная цель этой войны и ее правовая основа? Кто является в ней братьями по оружию, и кто осуществляет командование? Кроме того, главный вопрос: как долго бундесвер должен участвовать в этой операции, недоумевает Süddeutsche Zeitung (SZ).

Все государства, которым прямо или косвенно угрожает опасность, должны внести свой вклад в уничтожение «Исламского государства», при необходимости даже с помощью военной силы. Это относится и к Германии, полагает FAZ.

Кто с кем?

Европа должна выступить против террористов в Сирии единым фронтом, поэтому Франция впервые применит пункт о взаимной обороне ЕС из статьи 42.7 Лиссабонского договора, добавляет SZ.

Не все ключевые игроки при этом готовы объединить усилия в борьбе с терроризмом. Они не забывают о конфликте интересов и своих разногласиях, например, в вопросе будущего сирийского диктатора Башара Асада. Москва продолжает его поддерживать, хотя уже дорого заплатила за свое военное вмешательство в сирийский конфликт и геополитические амбиции Путина, подчеркивает FAZ.

При необходимости не исключен военный союз даже с Асадом. Франция сейчас координирует свои действия в Сирии с Россией. Сирийские повстанцы должны быть умиротворены, а сирийская армия гипотетически может выступить в качестве партнера в борьбе против «Исламского государства», пишет газета Tageszeitung (TAZ).

Прекратить хаос в Сирии

По мнению SZ, пока трудно спрогнозировать при каких обстоятельствах можно будет считать «Исламское государство» поверженным. Поэтому, как пишет издание, Евросоюзу необходимо, поначалу ставить перед собой более скромные цели. Например, совмещение авианалетов с одной стороны и Венских переговоров с другой, чтобы, по крайней мере, прекратить хаос в Сирии.

НАТО закроет небо

Между тем Путин возложил на США часть вины за уничтожение российского боевого самолета вблизи сирийской границы. Именно они передали Турции координаты российского Су-24, пишет журнал Focus.

В интервью журналу бывший генерал НАТО Эгон Раммс пояснил, что Турция действовала в соответствии с воздушной политикой стран альянса. И хотя, по его словам, обстрел нарушителей является крайней мерой, российские самолеты в последнее время слишком часто нарушали воздушное пространство НАТО. Просто раньше им всегда удавалось уходить от ответственности, подчеркнул он.

Теперь же, как пишет Focus, страны НАТО, прежде всего Эстония, Латвия и Литва, видят миссию альянса в патрулировании и защите своего воздушного пространства.

Русские не пролетят

Украина закрывает свое воздушное пространство также и для гражданских российских самолетов. Конфликт между Украиной и Россией продолжает усиливаться. После того, как Россия прекратила поставки газа на Украину, Киев решил закрыть доступ российских воздушных судов в небо Украины, передает сайт медиакорпорации Deutsche Welle (DW).