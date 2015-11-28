Москва, 28 ноября, 2015, 13:32 — ИА Регнум. Московский городской суд приговорил к 15 годам тюрьмы гражданина Российской Федерации Валерия Селянина, обвиненного в государственной измене. Об этом сегодня, 28 ноября, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.

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Сообщается, что Селянин признан виновным в государственной измене и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Уточняется, что приговор под грифом «совершенно секретно» был вынесен ещё летом 2015 года.

Также известно, что вместе с российским гражданином осуждены за подстрекательство к государственной измене двое уроженцев Среднего Востока. По некоторым данным, они являются выходцами из Ирана.

«Хашеми Долаби Хамид и Гхасед Неджад Бехназ были признаны виновными по ч. 4 ст. 33 ст. 275 УК РФ, им назначено наказание в виде 13 лет строгого режима и 12 лет колонии общего режима соответственно», — сообщил источник.

Пресс-служба Мосгорсуда подтвердила информацию, что такой приговор действительно был вынесен. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что приговор был обжалован, апелляционное дело 25 ноября поступило в инстанцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о существовании данного дела стало известно ещё в марте 2015 года.