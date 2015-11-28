Москва, 28 ноября, 2015, 09:05 — ИА Регнум. Ассоциации турецкого бизнеса, которые работают на территории Российской Федерации бьют «набат тревоги» после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, который был сбит ВВС Турции. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий песков в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Вы знаете, сейчас мы получаем очень много сигналов от различных общественных организаций турецких — от ассоциаций турецкого бизнеса, который работает здесь, которые буквально бьют набат тревоги. Они бьют набат тревоги, и они тоже не могут для себя найти ответ на этот вопрос: зачем Эрдоган это сделал?», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что устроенная Турцией провокация не в интересах военного блока НАТО, в который входит эта страна.

«Такие провокационные действия, а то, что это будет расценено как страшнейшая провокация, это было понятно с самого начала, они, конечно, не в интересах ни НАТО, ни России, да, в конце концов, и самой Турции», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС Турции сбили российский Су-24 в небе над Сирией. Расследование всех обстоятельств это инцидента позволяет утверждать, что Анкара заранее готовила эту провокацию. Российский самолет был сбит не случайно, а преднамеренно.