Вашингтон, 28 ноября, 2015, 07:56 — ИА Регнум. Власти США потребовали от Турции закрыть границу с Сирией и разместить дополнительные силы по всему участку границы, чтобы её прекратили пересекать боевики террористической группировки «Исламское государство». Об этом сегодня, 28 ноября, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в среде чиновников.

Советский плакат. 1920-е годы

Сообщается, что Вашингтон якобы оказывает на Анкару давление, чтобы та разместила дополнительно несколько тысяч военнослужащих вдоль границ с Сирией. По мнению американских властей необходимо перекрыть примерно 100-километровый отрезок границы, который боевики ИГ используют для переброски иностранных боевиков в зону боевых действий и из нее.

По данным WSJ именно через этот участок сирийско-турецкой границы террористы направляются через территорию Турции в Европу.

«Официальные лица США говорят, что дополнительный контингент на границе Турции, в который войдет пехота и артиллерия, может стать самым эффективным способом перекрыть ключевые транзитные маршруты, на которые полагаются боевики ИГ в Сирии, а также прекратить поток иностранных бойцов в Европу», — пишет WSJ.

Издание указывает, что в администрации США пришли к пониманию того, что правила игры изменились. «Правила игры изменились. Хватит значит хватит. Границу следует закрыть. Имеет место угроза международного масштаба, она исходит из Сирии и проходит через территорию Турции», — такие слова высокопоставленного чиновника администрации приводит издание.