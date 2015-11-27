Москва, 28 ноября, 2015, 02:48 — ИА Регнум. 29 ноября в московском кинотеатре «Звезда» состоится бесплатный показ короткометражного фильма «Тыква» режиссёра Юлии Сапоновой. Показ приурочен к празднованию в России Дня матери. После просмотра состоится встреча с режиссёром и обсуждение фильма. Специальный гость программы — народная артистка России Ольга Дроздова.

Цитата из к/ф «Тыква» реж Юлия Сапонова. 2015. Россия Пусть всегда будет Мама!

8-минутная лента «Тыква» рассказывает историю молодой мамы. В повседневной суете она так измотана, что почти забыла о дочке, ради которой всё делает. Однажды утром попытка накормить дочь кашей заставляет маму изменить отношение к жизни.

Фильм «Тыква» в некотором роде представляет собой личную историю режиссёра Юлии Сапоновой. Картина была выпущена в 2014 году и уже успела завоевать признание на международных фестивалях. Она получила приз зрительских симпатий на Осеннем фестивале короткометражного кино в Кентукки, США, была отмечен специальным дипломом жюри на Международном благотворительном проекте «Лучезарный Ангел», а на фестивале духовно-нравственных фильмов «Кронштадт — территория доброго кино 2015!» исполнительницы главных ролей — «мама» и «дочь» Елена Полянская и Марта Тимофеева получили награду «За лучший актерский дуэт».

Режиссёр Юлия Сапонова родилась в Москве. Её творческая карьера началась с профессиональной фотографии. Спустя 15 лет, не смотря на успех, Сапонова решила сменить род деятельности, так как фотография, по словам самой Юлии, перестала приносить ей радость и стала всего лишь работой: «всё сложнее стало вкладывать душу в эту деятельность, захотелось новых высот и новых эмоций».Начав с нуля, она поступила в Московскую школу кино на курс Алексея Попогребского. Картина «Тыква» стала дебютной режиссёрской работой.

Юлия Сапонова поделилась дальнейшими планами с корреспондентом ИА REGNUM: «Я продолжаю заниматься фотографией, и пока это мой основной вид деятельности, но я жду, что вскоре смогу переключиться на режиссуру в полной мере… Что касается формата, это будет не только короткий метр, но и полнометражные фильмы, а также, возможно, продукция для телевидения».

На создание первого фильма Сапонову вдохновила пьеса Жанар Кусаиновой «Мама превратилась в тыкву». «Эта история показалась мне очень близкой», — говорит Юлия, — «Я тоже растила свою дочку, была одинокой работающей мамой и всё что изображено в фильме, все эти чувства, переживания и проблемы — они у меня были тоже, я прошла через это сама… Было сложно, но это научило меня очень многому, я благодарна этому периоду».

Целью организаторов показа стало накануне праздника Дня матери поговорить о тех животрепещущих вещах, которые объединяют всех — семья, работа, попытки совместить одно с другим и жить полноценной жизнью. Гости ответят на вопросы аудитории, расскажут о своём опыте того, как удаётся сочетать личную жизнь и профессию, воспитание детей и творческую карьеру.

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