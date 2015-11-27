Бухарест, 28 ноября, 2015, 01:48 — ИА Регнум. Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин перенял у главы Сената Румынии Кэлина Попеску Тэричану председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) на следующее полугодие. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это произошло на состоявшемся в Бухаресте заседании ПАЧЭС.

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Выступление Нарышкина на форуме было прервано делегацией Украины, которая поднялась со своих мест и развернула плакаты с надписями: «2008 — Georgia, 2014 — Ukraine. Who's next? PUTIN STOP!» и «Putin, return Crimea back to us!». Украинские делегаты также свистели и выкрикивали лозунги.

«Что это за цирк? — прокомментировал происходящее Нарышкин. — Нам обязательно присутствовать на этом спектакле? Дорогие коллеги, вам будет удобнее на стульях. Что касается меня, то мне это никоим образом не мешает. Я могу продолжить выступление».

В своей речи Нарышкин сказал, что Россия начала борьбу с ИГИЛ и ждет от международного сообщества «реальной поддержки, а не бессодержательных деклараций». Затронув тему сбитого Турцией российского военного самолета, глава Госдумы отметил, что это наряду с убийством российского пилота нанесло большой ущерб отношениям с Анкарой. «Не знаю, когда мы сможем восстановить ту атмосферу дружбы и доверия, которая существовала во взаимодействии парламентов наших стран. При этом я в полной мере осознаю, что этот приказ (сбить российский самолет — прим. ИА REGNUM ) не был дан парламентом», — сказал он.

Глава Сената Румынии Кэлин Попеску Тэричану пожелал удачи российскому председательству в ПАЧЭС. Он также прокомментировал инцидент с протестом украинской делегации: «У нас могут быть различные идеи, принципы, но думаю, что формы их проявления должны оставаться в рамках цивилизованного диалога».

Стоит отметить, что Сергей Нарышкин прибыл на встречу ПАЧЭС в Бухарест, несмотря на то, что он входит в число российских чиновников, которым запрещен въезд в ЕС. Румынские власти пояснили, что пригласили его на саммит, «с учетом того, что международное право разрешает въезд тех, кто на основе многостороннего соглашения пользуется привилегиями и иммунитетом». В Бухаресте особо подчеркнули, что согласовали это с партнерами по ЕС.

Сам Нарышкин в Бухаресте назвал запрет на въезд в ЕС «варварскими действиями», противоречащими демократическим принципам и правам человека. По его словам, это попытка политически наказать страну за выбор, который она делает. «Эти попытки наказать, как мы видим, направлены и против двух миллионов граждан в Крыму, которые подвержены тем же ограничениям, что и я. Можете себе представить, что думают эти два миллиона человек из Крыма о ЕС, о демократии и ее ценностях», — подвел итог Нарышкин.