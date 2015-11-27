Москва, 28 ноября, 2015, 02:59 — ИА Регнум. 27 ноября на ВДНХ прошла церемония открытия второго сезона главного катка страны. Начало зимнего сезона отметили красочным шествием, парадом цирковых акробатов и выступлением олимпийских чемпионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на ВДНХ

В этом году открытие катка совпало с памятной датой — 150-летием со дня появления первого общественного катка в России. Юбилей зимних развлечений отметили праздничным шествием, в котором приняли участие 150 приглашенных артистов. На театрализованном параде выступили семь тематических групп, в том числе труппа ледового балета.

Праздничную церемонию вели трехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира и золотой призер Олимпийских игр 2002 года фигурист Алексей Ягудин и чемпион Европы, чемпион мира и серебряный призер Олимпийский игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух. Кульминацией шоу стали выступления Ягудина и пятикратных чемпионов Европы, двукратных чемпионов мира и чемпионов Олимпийских игр 2006 годы Максима Маринина и Татьяны Тотьмяниной.

Напомним, ледовая площадка на ВДНХ является самым большим в Европе катком с искусственным покрытием. Площадь ледового покрытия составляет 20 тыс. м кв. Одновременно он может вместить порядка 4,5 тыс. человек.