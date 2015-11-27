Симферополь, 27 ноября, 2015, 22:46 — ИА Регнум. Проблемы с электроэнергией в Крыму могут быть решены уже в первых числах декабря, сообщил в эфире Коммерсантъ FM заместитель председателя правительства Крыма Михаил Шеремет.

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По его словам, возведение энергомоста, который должен обеспечить поставки электроэнергии из Краснодарского края в Крым, идет «форсирующими темпами». «Было поручение президента, поэтому я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в первых числах декабря, энергомост будет запущен», — заявил Шеремет.

Шеремет также добавил, что на данный момент свет подается не менее чем на четыре часа в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 27 ноября суммарная генерация Крыма составляла 337 мегаватт. Сегодня же стало известно, что АО «КрымТЭЦ» досрочно завершило ремонт второй турбины Симферопольской ТЭЦ, что добавило 100 МВТ энергии. Увеличить выработку энергии на предприятии рассчитывают после модернизации оборудования, которую планирую провести в сокращенные сроки.