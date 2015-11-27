Белград, 27 ноября, 2015, 22:13 — ИА Регнум. Президент Сербии Томислав Николич считает, что Турция должна приложить усилия для урегулирования конфликта вокруг сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в Сирии.

Reuters/PIXSELL Президент Сербии Томислав Николич

«Турция должна сделать первый шаг, потому что на ней лежит вина за то, что произошло. Вы не можете ожидать, что Россия предложит примирение тому, кто вызвал конфликт без каких-либо признаков раскаяния или знаков того, что подобное больше никогда не случится», — заявил Николич 27 ноября в интервью агентству «Спутник».

Он отметил, что сама Турция бесчисленное количество раз нарушала воздушное пространство соседней Греции, и все эти инциденты урегулировались дипломатическим путём.

Президент Сербии также напомнил об инциденте 22 июня 2012 года, когда истребитель F-4 ВВС Турции был сбит в результате вторжения на территорию Сирии. «Когда сирийские войска сбили турецкий самолёт, Турция заявила, хотя он и был более 10 минут в сирийском воздушном пространстве, что это не очень хороший жест и что всё могло быть решено путём дипломатии и одним телефонным звонком, — отметил Николич. — На этот раз, за 17 секунд, которые самолёт был на радаре, — и от Турции нет доказательств, что он был над турецкой территорией, — утверждается, что они семь раз обратились к пилотам и консультировались с Министерством обороны».

«Искренне надеюсь, что всё в конечном итоге завершится осуждением Турции, признанием Турции, что она совершила акт, который совершать не смела, и что Турция и Россия, как государства-соседи, которые развили исключительные экономические отношения, а я бы сказал, и исключительные политические отношения, найдут способы продолжать их и дальше», — заключил Николич.

Ранее сообщалось, что президент Сербии направил российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью российского лётчика после атаки Турции. Он также выразил солидарность с действиями России по борьбе с террористами в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Двум пилотам самолёта удалось катапультироваться, однако один из них был застрелен боевиками при спуске с парашютом. Второй лётчик позднее был спасён в результате совместной операции российского и сирийского спецназа.

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

25 ноября в Генштаб Турции был приглашён атташе посольства России в Анкаре по вопросам обороны для обсуждения ситуации с атакой турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24. Турецкий Генштаб передал российской стороне свои данные по инциденту. В Анкаре настаивают на том, что на момент происшествия турецким военным не была известна принадлежность самолёта, а также утверждают, что военные предпринимали все меры для поиска и спасения экипажа сбитого ими Су-24.