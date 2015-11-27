Белград: урегулирование конфликта вокруг Су-24 должна инициировать Турция
Белград, 27 ноября, 2015, 22:13 — ИА Регнум. Президент Сербии Томислав Николич считает, что Турция должна приложить усилия для урегулирования конфликта вокруг сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в Сирии.
«Турция должна сделать первый шаг, потому что на ней лежит вина за то, что произошло. Вы не можете ожидать, что Россия предложит примирение тому, кто вызвал конфликт без каких-либо признаков раскаяния или знаков того, что подобное больше никогда не случится», — заявил Николич 27 ноября в интервью агентству «Спутник».
Он отметил, что сама Турция бесчисленное количество раз нарушала воздушное пространство соседней Греции, и все эти инциденты урегулировались дипломатическим путём.
Президент Сербии также напомнил об инциденте 22 июня 2012 года, когда истребитель F-4 ВВС Турции был сбит в результате вторжения на территорию Сирии. «Когда сирийские войска сбили турецкий самолёт, Турция заявила, хотя он и был более 10 минут в сирийском воздушном пространстве, что это не очень хороший жест и что всё могло быть решено путём дипломатии и одним телефонным звонком, — отметил Николич. — На этот раз, за 17 секунд, которые самолёт был на радаре, — и от Турции нет доказательств, что он был над турецкой территорией, — утверждается, что они семь раз обратились к пилотам и консультировались с Министерством обороны».
«Искренне надеюсь, что всё в конечном итоге завершится осуждением Турции, признанием Турции, что она совершила акт, который совершать не смела, и что Турция и Россия, как государства-соседи, которые развили исключительные экономические отношения, а я бы сказал, и исключительные политические отношения, найдут способы продолжать их и дальше», — заключил Николич.
Ранее сообщалось, что президент Сербии направил российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью российского лётчика после атаки Турции. Он также выразил солидарность с действиями России по борьбе с террористами в Сирии.
Как передавало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Двум пилотам самолёта удалось катапультироваться, однако один из них был застрелен боевиками при спуске с парашютом. Второй лётчик позднее был спасён в результате совместной операции российского и сирийского спецназа.
Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.
25 ноября в Генштаб Турции был приглашён атташе посольства России в Анкаре по вопросам обороны для обсуждения ситуации с атакой турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24. Турецкий Генштаб передал российской стороне свои данные по инциденту. В Анкаре настаивают на том, что на момент происшествия турецким военным не была известна принадлежность самолёта, а также утверждают, что военные предпринимали все меры для поиска и спасения экипажа сбитого ими Су-24.