Екатеринбург, 27 ноября, 2015, 21:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге похоронные агентства вновь смогут беспрепятственно провозить катафалки к зданию Бюро судебно-медицинской экспертизы и обратно. Соответствующее решение вынес суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Прокуратуре Свердловской области.

archerandsons.com.au Катафалк

Прокуратура в суде добилась, чтобы администрация города установила публичный сервитут для беспрепятственного проезда к социально-значимому учреждению.

Напомним, конфликт между ритуальными агентствами Екатеринбурга и ООО «Вознесение» обострился осенью. Представителям агентств были созданы препятствия для проезда к зданию Бюро и для деятельности по транспортировке и выдаче тел умерших.

В ходе расследования было установлено, что одной из причин конфликта стал отказ администрации Екатеринбурга устанавливать публичный сервитут, который бы позволил обеспечить необходимый доступ к социально значимому учреждению.

Отметим, фактически путь к зданию Бюро проходит по территории ООО «Вознесение». Сделка по отчуждению участка земли была совершена несколько лет назад. Теперь в отношении должностных лиц одного из министерств области и администрации Екатеринбурга заведено уголовное дело по факту использования служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшего тяжкие последствия.