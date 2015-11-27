Москва, 27 ноября, 2015, 19:56 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Внуоково» совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сегодня, 27 ноября, сообщают «Вести».

foursquare.com Boeing 737−800

Сообщается, что самолет Boeing 737−800 рейса UT456 авиакомпании «ЮТэйр» летел из Ноябрьска. На его борту находились 75 пассажиров.

В самолете сработал датчик обнаружения дыма. Борт совершил удачную посадку в аэропорту «Внуково» сегодня в 18:39. Это на 29 минут позже, чем расчетное время прибытия.