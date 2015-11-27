Москва, 27 ноября, 2015, 19:45 — ИА Регнум. Ответные меры Турции на приостановку безвизового режима с Россией никого не интересуют. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Что касается ответных мер Турции, то они уже никого не интересуют. Этой страны уже нет на туристическом рынке, вне зависимости от того, отменят ли ее власти безвизовый режим для граждан России или нет», — отмечает сенатор.

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«Россияне, а туристический рынок в Турции держался во многом именно на них, туда уж точно не поедут», — заявил Клинцевич.

Сенатор не исключает, что отмена безвизового режима с Турцией — это только начало. «Наверняка будут и другие ограничения», — полагает он.

Клинцевич не сомневается, что «в самое ближайшее время решение об отмене визового режима с Турцией будет официально оформлено постановлением правительства России».

При этом сенатор заверяет, что находящиеся в России граждане Турции могут без проблем пребывать в стране. «Разумеется, мы не собираемся создавать каких-то особых проблем для граждан Турции, которые сейчас находятся у нас в стране. Никто на них, что называется, отыгрываться не будет», — заявил Клинцевич.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия с 1 января 2016 года приостанавливает действие безвизового режима с Турцией.