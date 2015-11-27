Санкт-Петербург, 27 ноября, 2015, 19:29 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Ленинградская область объединят свои схемы в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Такое решение было принято сегодня, 27 ноября, на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы двух соседствующих субъектов под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

m.47news.ru Транспортная система Петербурга..

По словам заместителя гендиректора АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Михаила Громова, дорожная сеть Петербурга и прилегающих территорий Ленобласти очень загружена, что связано с несоответствием темпов роста жилищного строительства другим видам капитального строительства, а также ростом количества автотранспорта.

«Мы по факту уже столкнулись с Санкт-Петербургской агломерацией, в которой два субъекта: Санкт-Петербург и Ленинградская область. И поэтому целесообразно с учетом сложившейся агломерации рекомендовать создать объединенные схемы территориального планирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства со сроком — 4-й квартал 2016 года», — заявил на заседании вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Утвердить комплексную объединенную транспортную схему для двух субъектов Федерации — Петербурга и Ленобласти — рассчитывают в 2017 году. За основу новой схемы предложено взять Транспортную модель Петербурга, действующую с 2012 года, и расширить её до границ объединенной схемы.

Глава комитета по градостроительству Петербурга Владимир Григорьев предложил при решении транспортных проблем учитывать в первую очередь концепцию стратегического развития двух регионов. «Градостроительная — первоочередная задача, а транспортная схема — обслуживающая», — сказал он.

Игорь Албин, в свою очередь, подчеркнул, что транспортная модель должна стать полноценным документом пространственного развития, поэтому она должна отражать не только автодороги общего пользования. Вице-губернатор Петербурга предложил в разработке документов учесть радиальные транспортные выходы с территории агломерации в другие части страны, районные центры как точки экономического роста, а также системообразующие предприятия и транспортные услуги.

Предлагается два варианта создания объединенной схемы: в первом случае ее должны будут разработать правительства двух регионов, во втором — Межведомственная рабочая группа под председательством профильных вице-губернаторов Петербурга и Ленобласти. Отметим, что второй вариант предполагает учесть мероприятия в генплане Петербурга на 2019−2043 годы и при внесении изменений в Схему территориального планирования Ленобласти.

В настоящее время ведется работа по созданию пилотного проекта Комплексной транспортной схемы Восточной планировочной зоны Объединенной схемы в границах Ленобласти. Срок выполнения работ — III квартал 2016 года.