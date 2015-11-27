В Дагестане возобновилась перевозка товаров из Азербайджана
Махачкала, 27 ноября, 2015, 19:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов заявил о начале разгрузки крупной партии сельхозпродукции, простоявшей на российско-азербайджанской границе несколько дней из-за забастовки местных дальнобойщиков. Об этом сегодня, 27 ноября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.
Вчера, 26 ноября, в Дербенте состоялась встреча членов дагестанского правительства с официальной делегацией Азербайджана, в которую вошли заместитель министра экономики и промышленности РА Сахиб Мамедов и заместитель министра сельского хозяйства РП Ильхам Гулиев. Стороны обсуждали вопрос простоя 150 вагонов сельхозпродукции из Азербайджана на государственной границе с Россией. Гамидов объявил о решении проблемы и предложил некоторые меры, которые позволят избежать подобных трудностей в будущем.
«Со вчерашнего дня водители приступили к работе. Уже идет перегрузка азербайджанской сельхозпродукции из вагонов, скопившихся на границе, в фуры. Тем не менее, для регулирования этого вопроса мы хотим создать рабочую группу, в которую войдут как представители Азербайджана, так и Дагестана. Нельзя допустить, чтобы сельхозпродукция испортилась, ведь люди, вырастившие ее, целый год работали, ждали урожая», — заявил Гамидов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM , дагестанские дальнобойщики отказались от грузоперевозок на время проведения протестной акции против системы «Платон», предполагающей взимание платы с водителей грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральной трассе. Это стало причиной простоя на российско-азербайджанской границе не менее 150 вагонов с сельскохозяйственной продукцией.