Калининград, 27 ноября, 2015, 18:53 — ИА Регнум. Стоимость стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет определена в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор Николай Цуканов, комментируя прохождение Госэкспертизы проектной доукментации главной футбольной арены российского эксклава.

gov39.ru Забивка свай на месте будущего стадиона в Калининграде

«Из экспертизы вышла рабочая документация и строительная часть. Смета выйдет через несколько дней, — сказал Николай Цуканов. — Будем стараться сделать так, чтобы при строительстве в большей степени использовалось российское оборудование». Глава региона дал поручение проработать вопрос о привлечении к работам большего числа калининградских субподрядчиков, что будет способствовать налоговым поступлениям в областной бюджет и увеличению количества рабочих мест в регионе.

В октябре 2015 года региональный вице-премьер Александр Рольбинов уточнял, что министерство спорта согласовало предельную стоимость стадиона на 35 тысяч мест в Калининграде — 18,5 млрд рублей. После проведения чемпионата вместимость арены будет уменьшена до 25 тысяч.

Общая площадь под строительство на острове Октябрьском составит 140 гектаров. Помимо футбольной арены на ней предполагается возведение объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда, парков, скверов.

Генподрядчик «Крокус-Интернэшнл» планирует построить стадион к концу 2017 года.