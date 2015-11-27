Калининград, 27 ноября, 2015, 18:19 — ИА Регнум. Руководители городской больницы № 1 Калининграда израсходовали 77% годового премиального фонда на поощрение самих себя. Об этом заявил сегодня, 27 ноября, губернатор Калининградской области Николай Цуканов на оперативном совещании правительства.

gb39.ru Главврач Калининградской городской больницы №1 Валерий Кондауров

По его данным, контрольно-ревизионная служба регионального правительства выявили, что 7 млн рублей из фонда стимулирующих выплат поделили меж собой руководители и бухгалтеры больницы.

«Главный бухгалтер получил 1,7 миллиона, помощник главврача — 1,1 миллиона, бухгалтер — 1,5 миллиона рублей… Это что? Это дискредитация всего врачебного сообщества! Это цинизм, который поражает, — заявил губернатор. — А как весь коллектив, что эти руководители скажут персоналу больницы? Мы боролись и будем бороться с коррупцией, с такими случаями, которые бросают тень на все врачебное сообщество».

Цуканов также сообщил, что обсудил ситуацию с распределением средств в горбольнице № 1 с руководителями государственных медицинских организаций региона на совещании, которое прошло накануне, и главврачи выразили негативное к ней отношение.

На совещании медиков отмечалось также, что в регионе удалось добиться улучшения ряда демографических показателей. Так, смертность от туберкулеза сократилась в этом году почти наполовину, на 20% уменьшилась младенческая смертность, снизилась смертность от онкологических заболеваний, болезней системы кровообращения. В течение последних лет в области отмечается увеличение показателя рождаемости. За 10 месяцев более 156 тыс. человек прошли диспансеризацию — это 86% от запланированного в этом году.

«Наши врачи самоотверженно трудятся, возвращая людям здоровье, спасая человеческие жизни, за это надо сказать им спасибо. Тем более недопустимо, когда происходят случаи, дискредитирующие все врачебное сообщество. По таким случаям будут приниматься самые жесткие решения», — сказал губернатор.

ИА REGNUM уточнят, что городская больница № 1, расположенная на улице Чапаева в Калининграде, является старейшим медицинским учреждением Калининградской области, открывшим двери в 1946 году.