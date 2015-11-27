Ереван, 27 ноября, 2015, 17:51 — ИА Регнум. Ложное сообщение о заложенной в ереванском аэропорту «Звартноц» бомбе отправил 1 ноября житель Московской области России, сообщили ИА REGNUM в Полиции Армении.

Photolure Аэропорт «Звартноц»

В ведомстве напомнили, что 1 ноября в Полицию Армении поступил сигнал о том, что на адрес официальной электронной почты ереванского аэропорта «Звартноц» поступило сообщение, что территория аэропорта заминирована, и она взорвется в течение двух дней. В результате проверок было установлено, что указанное сообщение не соответствует действительности.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 259 Уголовного кодекса Армении («Заведомо ложное сообщение о террористическом акте»), в результате совместных мероприятий, проведенных Полицией и Национальной службой безопасности Армении, было установлено, что указанное сообщение было отправлено от имени гражданки Белоруссии Евы Самсоновой через электронный сервер, размещенный в США, но с российского IP-адреса.

В результате тесного сотрудничества с зарубежными коллегами и различных следственных действий Полицией Армении были получены данные о том, что указанное сообщение от имени Евы Самсоновой было отправлено жителем Раменского района Московской области С. Забабоновым, 1973 года рождения.

Было также установлено, что Забабонов лично знаком с Е. Самсоновой и ложное сообщение террористического характера отправил из-за личной неприязни к ней.

По данному факту отделом МВД России по Балашихинскому району Московской области возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

В полиции Армении уточнили, что в рамках возбужденного уголовного дела ведутся оперативно-следственные действия.