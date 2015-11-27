Киев, 27 ноября, 2015, 17:44 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Нидерландах сегодня, 27 ноября, рекламировал шоколад своей компании «Рошен», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vladtime.ru Конфеты

Видео с фрагментами выступления Порошенко демонстрируют украинские и голландские СМИ.

Во время представления Порошенко декан местного университета в Лейдене заявил, что он известен не только как президент Украины, но и как производитель шоколада.

«Мы понимаем, что вы управляете огромной страной, где живет 44 миллиона человек, страной с великой историей и страной, которая сейчас переживает драматические события. Но также на вас — большая ответственность по поставке нам шоколада», — сказал декан.

Сам же Порошенко, выступив с объемной речью, посвященной событиям на Украине и «европейским ценностям», закончил ее словами: «Мы верим в Нидерланды, верим в Европу. И не забывайте про шоколад».

При этом продемонстрировал плитку шоколада «Аленка», показанную ранее и деканом университета.

ИА REGNUM напоминает, что Порошенко сразу после победы на выборах обещал продать компанию «Рошен». Однако впоследствии заявил, что продаже мешает российское руководство. При этом компания президента фактически монополизировала производство сладостей на Украине, рекордными темпами открывая фирменные магазины во всех крупных городах страны.