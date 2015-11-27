Минск, 27 ноября, 2015, 17:40 — ИА Регнум. Официальный Минск желает видеть в Индии стратегического партнёра. Об этом 27 ноября заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков в ходе переговоров с послом Индии в постсоветской республике Панкаджем Саксеной.

пресс-служба Совета министров Белоруссии Встреча Андрея Кобякова с послом Индии в Белоруссии

В ходе переговоров Кобяков заверил посла в готовности Совмина РБ поддержать инициативы индийской стороны по любым взаимовыгодным проектам в различных отраслях. Он также заявил, что Белоруссия рассчитывает на увеличение поставок калийных удобрений и продукции машиностроения в Индию, а на белорусский рынок придут индийские фармацевтические компании.

«Важным является решение об открытии Индией кредитной линии для финансирования проектов в Белоруссии», — заявил Кобяков.

Он поблагодарил Индию за включение Белоруссии в список стран — участниц международной программы Индийского технического и экономического сотрудничества (ПЕС), сказав: «Белоруссия готова предоставить Индии свои наработки в различных сферах исследований. Хорошим примером в этом смысле является экспорт белорусских аэрокосмических и оптико-лазерных технологий в Индию. Хочется верить, что эти и другие направления также получат свое развитие».

По его словам, неотъемлемой составляющей белорусско-индийского сотрудничества является взаимодействие в образовательной и научно-технической сферах. В сообщении пресс-службы Совмина Белоруссии не уточняется, что имел в виду председатель правительства постсоветской республики.

В 2014 году объем товарооборота Белоруссии и Индии превысил $400 млн — на 13,5% больше уровня 2013 года, а в 2015 году взаимный товарооборот прирос на 20%, констатировал Кобяков.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия является основным поставщиком компонентов для белорусской фармацевтической отрасли, а также крупным поставщиком медпрепаратов на белорусский рынок. Александр Лукашенко не продал индийским компаниям ни одной акции белорусского госмонополиста «Беларуськалий».

В ситуации очередного кризиса Белоруссия стремится наращивать объёмы экспорта калийных удобрений. По данным Белстата, в январе — сентябре Белоруссия нарастила экспорт калийных удобрений на 2,8% до 4,5 млн т (в пересчете на 100% действующего вещества). При этом среднеконтрактные цены составили $486 за 1 т (на 4,5% больше, чем в 2014 г.).