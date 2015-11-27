Бухарест, 27 ноября, 2015, 17:20 — ИА Регнум. У России есть право на военный ответ после атаки турецких ВВС на Су-24, заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком (фрагмент). 1895

Сбив Су-24, Турция намеренно убила российских солдат, отметил Нарышкин. «Это намеренное убийство наших солдат, и этот акт должен быть наказуем. Мы знаем, кто это сделал, и они должны понести наказание», — заявил Нарышкин в интервью румынскому телеканалу Digi24 в Бухаресте, где проходит заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

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Ответ российской стороны на инцидент с Су-24 последует в соответствии с международным правом, отметил Нарышкин, подчеркнув, что «кроме этого у России есть также право на военный ответ», цитирует спикера Госдумы Reuters.

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