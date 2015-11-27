Севастополь, 27 ноября, 2015, 17:00 — ИА Регнум. В Севастополе создан штаб оперативного реагирования в период действия ЧС, в который вошли представители казачества, мотоклуба «Ночные волки», народные дружинники и самооборона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рембрандт. Ночной дозор (фрагмент). 1642

«Ночные волки» сформировали бригады быстрого реагирования. Совместно с представителями органов правопорядка мы выезжаем по сообщениям граждан на места, где зафиксированы правонарушения и помогаем полиции в проведении оперативных мероприятий», — сказал руководитель севастопольского отделения «НВ» Феликс Черняховский.

«28−30 казаков ежедневно патрулируют улицы города с 18 до 24 часов. В случае необходимости мы можем задействовать 100% казачьего округа для патрулирования города», — добавил заместитель начальника отдела по делам казачества Алексей Черенев.

По мнению начальника отдела ГИБДД УМВД России Сергея Крикушенко, ведомство приветствует создание патрулей, которые особенно необходимы в пригородных зонах города.