Владимир, 27 ноября, 2015, 16:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области освоено только 63% средств, выделенных из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По состоянию на 26 ноября, из почти 1,9 млрд рублей перечислено сельхозпроизводителям только 1,2 млрд рублей.

При этом, Владимирская область в соответствующем рейтинге регионов РФ находится на шестом месте с конца. Хуже дела обстоят только в Крыму (здесь перечислено 41%), Приморском крае (51%), Мурманской области (58%), Астраханской и Калужской (60% и 63%, соответственно).

Всего Минсельхоз перечисли в регионе субсидии на сумму 172,3 млрд рублей. Их них до получателей доведено только 137,2 млрд рублей.

В Центральном федеральном округе освоенные средства составляют почти 82% всех субсидий. Больше всего переведено брянским и воронежским сельхозпроизводителям — по 89% полученных средств.